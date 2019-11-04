Руководитель администрации Карабулака Ахмед Битиев. Фото: администрация города Карабулак. http://mokarabulak.ru

04 ноября 2019, 17:46

Глава администрации Карабулака ушел в отставку

Руководитель администрации Карабулака Ахмед Битиев, занимавший этот пост с 2016 года, отправлен в отставку.

Исполняющим обязанности главы города назначен бывший главный госинспектор управления Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии Магомед-Башир Осакнов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ожидается, что новый глава городской администрации Карабулака будет избран через 20 дней, проинформировал сегодня ТАСС. 

На сайте администрации Карабулака на 17.45 мск 4 ноября нет информации об отставке Битиева. Там все еще указано, что Битиев руководит городом с 2016 года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре был отправлен в отставку бывший руководитель администрации главы Ингушетии Муслим Яндиев. В октябре его заподозрили в махинациях с землей на посту мэра Карабулака.

Примечание:

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