04 ноября 2019, 17:46
Глава администрации Карабулака ушел в отставку
Руководитель администрации Карабулака Ахмед Битиев, занимавший этот пост с 2016 года, отправлен в отставку.
Исполняющим обязанности главы города назначен бывший главный госинспектор управления Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии Магомед-Башир Осакнов, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ожидается, что новый глава городской администрации Карабулака будет избран через 20 дней, проинформировал сегодня ТАСС.
На сайте администрации Карабулака на 17.45 мск 4 ноября нет информации об отставке Битиева. Там все еще указано, что Битиев руководит городом с 2016 года.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре был отправлен в отставку бывший руководитель администрации главы Ингушетии Муслим Яндиев. В октябре его заподозрили в махинациях с землей на посту мэра Карабулака.
"Аналитики сочли стабильной ситуацию в Ингушетии перед выборами главы", "Организаторы митинга за прямые выборы главы Ингушетии отказались проводить акцию", "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".
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