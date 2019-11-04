Охрана чиновника применила силу к зоозащитникам на Кубани

04 ноября 2019, 12:47

Участников пикета против жестокого обращения с животными не пропустили 3 ноября в станице Динской на территорию, где находится дача высокопоставленного чиновника. По словам активистов, охранники ударили их и отобрали телефоны.

3 ноября в Краснодаре прошла акция зоозащитников, требующих запретить тендеры на отлов и уничтожение бездомных животных, а также начать строительство муниципального приюта.

Участники акции собрались в парке "Чистяковская роща" с плакатами против жестокого отношения к животным и критикой в адрес губернатора Вениамина Кондратьева, сообщила в тот же день "Новая газета".

После акции часть активистов отправилась в станицу Динскую, предполагая, что там находится дача губернатора. Машина с активистами была заблокирована несколькими автомобилями. По словам активистов, нападавшие представились сотрудниками ЧОП, который охраняет эту территорию, и отобрали у них мобильные телефоны, пишет издание.

22 октября сотрудники ЧОП помешали журналисту Глебу Пьяных снять в станице Динской репортаж о строительстве загородной дачи высокопоставленного кубанского чиновника, сообщил сам журналист.

По данным "Новой", Кубань входит в число регионов-лидеров по количеству случаев жестокой расправы над животными. Согласно постановлению губернатора, безнадзорные животные должны доставляться в приют, однако постановление не выполняется в связи с отсутствием приюта.

Зоозащитники планировали провести 3 ноября в центре Краснодара массовый пикет в защиту безнадзорных животных, но мэрия запретила проводить акцию, пояснив, что заявка на пикет оформлена с ошибками, а место уже занято другими активистами. После этого активисты вышли на стихийный пикет в парке "Чистяковская роща", уточнила 3 ноября "Лента.ру".

По словам одного из зоозащитников, в станице Динской люди, назвавшиеся сотрудниками ЧОП, несколько раз ударили активистов. "Они вели себя агрессивно, несколько раз ударили моих коллег, отобрали телефоны. Сказали, что вызовут ОМОН и пригрозили нам серьезными неприятностями. Один из них спросил нас, знаем ли мы, чье это поместье. Когда мы сказали, что здесь живет [высокопоставленный чиновник], их начальник спросил нас: "Вы что, бессмертные?" - привело издание слова активиста.

"Кавказский узел" пока не располагает данными о том, обратились ли зоозащитники после инцидента в правоохранительные органы.