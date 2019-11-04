Сотрудник полиции © Фото Елены Синеок, Юга.ру https://www.yuga.ru/news/445698/

04 ноября 2019, 09:46

Закрыто дело задержавших следователя кубанских полицейских

Прокуратура добилась прекращения уголовного преследования трех участковых из Краснодара, которые задержали сотрудника СКР по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщил 3 ноября адвокат полицейских.

Следственный комитет по требованию прокуратуры прекратил уголовное дело о превышении должностных полномочий участковыми из Краснодара, которые в августе задержали сотрудника СКР по подозрению в приобретении наркотиков, сообщил адвокат участковых Михаил Мушаилов.

"Мы узнали об этом из своих источников [2 ноября], [документ] пока не получили", - сказал Мушаилов. По его словам, задержанный полицейскими следователь уволен, против него возбуждено дело о хранении наркотиков в значительном размере, сообщила 3 ноября "Медиазона".

По словам защитника, 31 августа во время дежурства участковые Евгений Мишнев, Алексей Синицын и Ахмед Хагур задержали двух мужчин, которые вели себя подозрительно и что‐то искали в кустах. Один из них оказался сотрудником краевого управления СКР. В автомобиле у задержанных нашли, предположительно, марихуану, уточняет издание.

После этого задержания краевое управление СКР возбудило уголовное дело в отношении участковых, сообщил 22 октября "Коммерсант".

По версии следствия, с 25 по 31 августа полицейские превышали полномочия, приезжая в район, который не является закрепленной за ними территорией, где "под предлогом исполнения своих служебных обязанностей выявляли случаи незаконной торговли наркотиками" и необоснованно задерживали людей, проводили досмотр, а затем отпускали без составления документов.

В Следственном управлении СКР по Кубани подтвердили факт возбуждения дела. В краевом управлении МВД сообщили лишь, что трое участковых уволены "по отрицательным мотивам", информировало издание.

На сайтах СУ СКР по Кубани, краевого ГУ МВД и региональной прокуратуры информация об уголовном преследовании полицейских и сотрудника СКР пока не опубликована.

Примечание:

"Двое кубанских силовиков оказались под судом за избиение задержанного", "Правозащитники убедили Следком возобновить дело о смерти жителя Анапы", "Следователь наказан за отказы расследовать избиение сочинца".

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