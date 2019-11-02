Огтай Гюльалыев остается в коме

02 ноября 2019, 02:08

Азербайджанский правозащитник Огтай Гюльалыев, госпитализированный после аварии на пешеходном переходе, находится в коме после операции, его перевели под наблюдение в Республиканскую больницу нейрохирургии. Фонд Human Rights House Foundation призвал власти Азербайджана провести тщательное, беспристрастное и прозрачное расследование обстоятельств ДТП.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября координатор Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев был госпитализирован в Баку после пресс-конференции, на которой он обозначил план кампании против пыток. Водитель автомобиля сбил его на пешеходном переходе, сообщил сын правозащитника. У активиста были диагностированы перелом черепной кости и повреждение головного мозга, на следующий день его состояние ухудшилось и ему провели операцию. Азербайджанские оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что Гюльалыева сбили намеренно.

Огтай Гюльалыев борется за освобождение несправедливо осужденных и прекращение преследования инакомыслящих в Азербайджане. Он неоднократно подвергался преследованиям за свою правозащитную деятельность. Был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2016" за помощь людям.

Правозащитник остается в коме, рассказала 1 ноября корреспонденту "Кавказского узла" его супруга Фирангиз Гюльалыева.

"По словам врачей, он выйдет из комы не ранее, чем через 21 день. Нейрохирурги объясняют это тем, что ему поздно провели операцию", - сказала она.

Гюльалыева сообщила, что в городском клиническом центре, куда Огтая доставили после аварии 29 октября, лишь поставили первичный диагноз о черепно-мозговой травме и кровоизлиянии в мозг, но ничего определенного относительно лечения и операции не говорили. Поздно вечером его перевели его в частную клинику City Hospital, где на следующие сутки днем (30 октября) провели операцию с привлечением специалистов из Республиканской больницы нейрохирургии, отметила она.

"Угроза жизни сохраняется, а третий и седьмой дни после операции, по словам врачей, критические. Сейчас их задача предотвратить возможное повторное кровоизлияние", - пояснила Гюльалыева. Она рассказала, что рядом с Огтаем круглосуточно должны дежурить специалисты. "Поскольку в City Hospital такой возможности не было, мы сегодня (1 ноября) перевели его в Центр нейрохирургии. Все-таки это специализированное учреждение. Транспортировка прошла благополучно и не привела к осложнениям", - рассказала Гюльалыева.

Сотрудник пресс-службы Минздрава сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что состояние Гюльалыева "стабильно тяжелое", что соответствует перенесенной им операции, "лечение продолжается". Он подтвердил перевод Гюльалыева в Центр нейрохирургии.

"1 ноября около 12.00 по местному времени (11.00 мск) члены семьи Огтая Гюльалыева обратились с просьбой о переводе пациента в Республиканскую больницу нейрохирургии. В 14.35 (13.35 мск) Октай Гюльалыев был переведен из City Hospital в Республиканскую больницу нейрохирургии", - приводит сообщение пресс-службы Минздрава Азербайджана Report.

Правозащитники призвали власти к объективности

В заявлении Human Rights House Foundation (HRHF), опубликованном 1 ноября на сайте фонда, выражается "глубокая обеспокоенность" состоянием здоровья Гюльалыева.

"Гюльалыев - бывший политзаключенный в Азербайджане. Он был активным политическим активистом в качестве координатора Общественного альянса «Азербайджан без политзаключенных» и в качестве главы азербайджанского комитета против пыток. Огтай неустанно работает над разоблачением пыток..., борьбой с коррупцией и обеспечением прозрачности работы правительства", - говорится в заявлении фонда. За это он подвергался арестам, тюремному заключению и жестокому обращению во время задержания, следует из документа.

В день аварии Огтай Гюльалыев на пресс-конференции в Баку заявил, что фигуранты трех дел подвергались пыткам в Азербайджане. Так, по "Нардаранскому делу" были осуждены мусульманские активисты, обвиненные в организации беспорядков в Нардаране после операции силовиков в ноябре 2015 года. Фигурантов "Тертерского дела" обвинили в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. "Гянджинское дело" появилось после нападения на главу местной администрации в 2018 году и разгона протестного митинга. Осужденные и обвиняемые по этим делам признаны политзаключенными.

"После нескольких лет преследований Огтая и других правозащитников остаются вопросы относительно характера и причины аварии 29 октября", - говорится в заявлении. Фонд призвал власти Азербайджана "провести тщательное, беспристрастное и прозрачное расследование аварии и привлечь виновных к ответственности".

Правоохранители отвергли предположения о нападении на активиста

Преднамеренного покушения на активиста не было, говорится в распространенном 31 октября пресс-релизе Главного управления полиции Баку и прокуратуры города. "Водитель автомобиля, совершившего наезд на Гюльалыева..., является таксистом и сотрудничает с несколькими компаниями, оказывающими услуги по извозу пассажиров", - следует из релиза, который перевел корреспондент "Кавказского узла". В нем подчеркивается, что "маршрут следования таксиста в день ДТП не совпадает с маршрутом движения Огтая Гюльалыева", кроме того, они не были знакомы лично.

По версии правоохранителей, примерно за два часа до происшествия в связи с профессиональными обязанностями Абдуллаев вместе с лицом "арабской национальности" и его переводчиком выезжали на природный памятник "Янардаг". Затем они вернулись в Баку, и водитель высадил пассажиров на улице 28 Мая, близ места происшествия. Далее он поехал за ребенком своего соседа на улицу Низами, которого ежедневно забирал с занятий в это время, утверждают правоохранители.

Они уверяют, что "авария произошла по неосторожности", и полностью исключают, что "автомобиль умышленно сбил Гюльалыева". Правоохранители не отрицают, что водитель нарушил правила дорожного движения, "не уступив пешеходу на пешеходной полосе".

Сообщение правоохранительных органов не прояснило всех вопросов, считает председатель Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Мехман Гусейнов.

"Полиция до сих пор не обнародовала кадры движения автомобиля по улице 28 мая, показав лишь короткий фрагмент, когда машина сворачивает на светофоре и сбивает Гюльалыева. Там висят камеры системы «Безопасный город». Обнародование ее записей движения на улице 28 мая позволило бы выяснить, действительно ли таксист «только подъехал» и высадил пассажиров, или же он там «поджидал» Гюльалыева", - сказал корреспонденту ""Кавказского узла" Гусейнов.

Не ясно, почему уголовное дело начато по статье о "нарушении правил эксплуатации транспортных средств с нанесение пострадавшему менее тяжкого ущерба здоровью", хотя Гюльалыеву нанесены серьезные травы, угрожающие жизни, сказал он.

Лидер Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли раскритиковал следствие, заявив, что дело о ДТП возбуждено по слишком мягкой статье.

Нет информации о водителе - "задержан ли он, или находится под подпиской о не выезде, или домашним арестом"..., хотя обычно это правоохранительные органы не скрывают, отметил Гусейнов.

"Я несколько раз смотрел кадры ДТП, распространенные в социальных сетях... Траектория движения создает впечатление, что он словно целенаправленно наезжал на Гюльалыева – ни попыток притормозить, ни отвести машину в сторону. Машина начинает тормозить уже после удара по Гюльалыеву. Надежд на то, что следствие будет объективным очень мало", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" зампред партии "Мусават" Сахават Солтанлы.

Зампред Партии народного фронта Азербайджана Гезяль Байрамлы не сомневается, что это покушение. "Гюльалыев давно стал ненавистен режиму. ДТП с ним надо рассматривать в контексте последних жестоких действий против оппозиционных политиков, задержаний и пыток лидеров оппозиции", - сказала Байрамлы. Она уверена, что "наезд на Гюльалыева был атакой на свободу слова, актом устрашения".

Напомним, 19 октября силовики разогнали в центре Баку участников несогласованной акции протеста, объявленной Национальным советом демократических сил и Партией народного фронта Азербайджана (ПНФА). С применением силы были задержаны лидер ПНФА Али Керимли и другие оппозиционные политики. Полиция Баку сообщила о 60 задержанных, 42 из которых затем отпустили. Материалы в отношении 18 были направлены в суды. Оппозиционеры заявили о задержании около 30 активистов. Представители ПНФА и "Мусават" сообщили о задержании в связи с акцией около 30 активистов. 21 октября дочь задержанного оппозиционера Тофига Ягублу сообщила о его избиении. Действия полиции и властей Азербайджана раскритиковали Совет Европы, Европейская служба внешних связей, ПАСЕ и посольство США.