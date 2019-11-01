Ислам Кадыров провел три часа у следователя

01 ноября 2019, 19:50

Племянник Рамзана Кадырова, бывший мэр Грозного Ислам Кадыров отказался пояснить, почему явился сегодня в следственное управление.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 октября республиканский телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых Ислам Кадыров, занимавший в тот период пост мэра Грозного, угрожает жителям столицы Чечни расправой и применяет к женщине электрошокер. В МВД сообщили о начале проверки после публикации видео.

Ислам Кадыров три часа провел сегодня в здании республиканского управления Следкома, куда явился по повестке, говорится в публикации на странице ЧГТРК "Грозный" в соцсети Instagram. Как следователь, так и Ислам Кадыров отказались пояснить, о чем они говорили. Публикация сопровождается видео, на котором Ислам Кадыров запечатлен сначала входящим, а затем выходящим из здания следственного управления.

"Уверен, были и те, кто думал, что с него ничего и не спросят", - прокомментировал пользователь соцсети m.a.s_31. "А ты уверена, что с него что-то спросили?" - возразил пользователь le_destiin. К 19.50 мск 1 ноября публикация собрала 19,5 тысячи просмотров и 206 "лайков".

Информацию о посещении Исламом Кадыровым следователя распространил и блогер Тумсо Абдурахманов. "Прибыл он туда в сопровождении нескольких человек, своих товарищей. Приехали на двух машинах", - написал Абдурахманов на своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением вызова Ислама Кадырова к следователю. На сайте управления Следкома по Чечне к 19.50 мск 1 ноября также не появилось информации об этом.

YouTube по требованию чеченского ТВ заблокировал видео "Кавказского узла" об угрозах Ислама Кадырова в адрес местных жителей и применении электрошокера. "Кавказский узел" решение видеохостинга оспорил, однако пока материал остается недоступным.

После скандального сюжета ЧГТРК "Грозный" появились видеозаписи, на которых человек, похожий на Ислама Кадырова, находится на отдыхе и демонстрирует хорошее настроение. Герой одного из роликов подчеркивает, что запись происходит 27 октября. Жители Чечни и пользователи соцсетей выразили опасения, что проверка публикации не приведет к уголовному преследованию бывшего мэра Грозного. Видео, на котором мэр Грозного Ислам Кадыров применяет электрошокер к женщине, может стать основанием для дела о превышении полномочий, но только если она сама обратится к правоохранителям, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

В свою очередь, блогер Тумсо Абдурахманов в видеообращении к Рамзану Кадырову указал, что власти Чечни вынуждают людей публично извиняться за мелкие нарушения и жалобы чиновникам, тогда как бывший мэр Грозного, уличенный в применении электрошокера к женщине, избежал этой участи.

Ислам Кадыров был уволен со всех постов во власти, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".