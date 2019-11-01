Правозащитный центр "Мемориал" оштрафован после публикаций в Facebook

01 ноября 2019, 13:11

Суд постановил оштрафовать ПЦ "Мемориал" на 300 тысяч рублей за отсутствие в публикациях ингушского офиса организации пометки о признании организации иноагентом. "Мемориал" решил обжаловать это решение, указав, что страница представительства в соцсети содержит лишь репосты материалов.

Как писал "Кавказский узел", в 2014 году Правозащитный центр "Мемориал", занимающийся защитой прав человека, в том числе на Кавказе, был включен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Организация оспорила выводы проверяющих органов о том, что ее деятельность имеет политический характер, однако попытки обжаловать в суде причисление к "иноагентам" оказались безрезультатными.

Тверской райсуд Москвы оштрафовал ПЦ "Мемориал" на 300 тысяч рублей за то, что на странице ингушского представительства организации в Facebook отсутствовала маркировка "иностранного агента", сообщила сегодня пресс-служба Правозащитного центра.

Юристы "Мемориала" Тамилла Иманова и Татьяна Глушкова указали суду, что страница ингушского представительства организации в Facebook не является официальной, поскольку на ней нет уникальных публикаций, а размещаются только ссылки на сторонние сайты.

"Соответственно, совершая исключительно «перепосты» материалов сторонних веб-сайтов без добавления к ним авторского комментария, редактор страницы «Мемориал Ингушетия» не несёт обязательства включать в подобные перепосты повторное указание на включение ПЦ «Мемориал» в реестр [иноагентов]. В противном же случае, соответствующее предупреждение должно размещаться в каждой соцсети каждого лица, желающего осуществить перепост материалов ПЦ «Мемориал»", - пояснили юристы.

Представитель Роскомнадзора не согласился с тем, что нарушение малозначительное. По его словам, "граждане должны знать, кто им предоставляет информацию". "Мемориал" планирует обжаловать решение суда, говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Правозащитники считают "унизительной" обязанность НКО регистрироваться в качестве "иноагента". "«Мемориал» является правозащитной организацией, которая получает финансирование из-за рубежа, однако осуществляет деятельность на благо граждан Российской Федерации, отстаивая их права в государственных и международных судах. Видя же маркировку «иностранного агента», население ассоциирует НКО с «иностранным шпионом» или «внутренним врагом»", - говорится в пресс-релизе.