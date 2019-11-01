Митрополит Петр Цаава. Автор: მეუფე კალისტრატეს არქივიდან - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51274051

01 ноября 2019, 05:44

Грузинский митрополит лишен епархии после заявлений о геях среди духовенства

Священный Синод Грузинской православной церкви постановил отстранить от управления Чкондидской епархией митрополита Петра Цааву из-за его заявлений о мужеложстве среди священников. 

Решение о наказании Петра Цаавы Синод принял на заседании 31 октября, говорится в протоколе Синода, (копия протокола имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Синод лишил Цааву сана, отстранил от возглавляемой им епархии и направил на покаяние в монастырь, следует из документа. В нем говорится, что архиерей Петр Цаава во время заседания поднял вопрос мужеложства среди представителей духовенства и попросил назначить заседание Синода на полдень 1 ноября, чтобы представить на нем доказательства своих заявлений.

Представители Синода единогласно приняли решение о наказании священника, объяснив его обвинения злобой и невозможностью себя контролировать.

Синод состоит из 48 членов, возглавляет его Каталикос-Патриарх Всея Грузии Илия II. В заседании Синода 31 октября приняли участие 42 его представителя. Петр Цаава принял постриг 27 августа 2000 года, а митрополитом стал 2 августа 2010 года, сообщает "Спутник-Грузия".

"Синод принял беспрецедентное решение - патриарх лично как председатель Синода отстранил меня от сана архиерея. Я считаю, что несправедливо", - цитируют Петра Цааву "Новости-Грузия". 

"Я требую возможность дать мне доказать свою правоту. Я приведу свидетелей на заседание Синода, которые подтвердят мои обвинения", - сказал священник в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Юрист патриархии Эдишер Карчава заявил в телеэфире, что Петр Цаава хотел попрать авторитет Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и церкви. "Может, им руководят личные амбиции и мотивации, или определенные силы... принуждали против церкви", - сказал он.

Теологи назвали Цааву сторонником признания автокефалии Украинской церкви

Скандал возник на фоне того, что в этом году Синод Грузинской православной церкви должен принять решение по вопросу Томоса, предоставленного Украинской православной церкви Вселенским патриархом, сказал корреспонденту "Кавказского узла" теолог Мамука Путкарадзе. 

О решении предоставить независимость Украинской церкви Священный Синод Вселенского патриархата объявил в октябре 2018 года. Официальная процедура началась 5 января - Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле, сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина". Днем ранее, 4 января, Вселенский патриарх обратился к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей с призывом поддержать предоставление автокефалии новообразованной Православной церкви Украины. 

Он напомнил, что Синод еще не принял никакого решения. "На сегодня для Грузии крайне важно принять этот Томос, чтобы выйти из-под влияния Русской православной церкви", - считает он.

"Теперь митрополита Петра вывели из состава Синода, и, оказалось, что в нем нет самого активного лоббиста признания украинского Томоса", - отметил Путкарадзе.

Обсуждение вопроса о независимости Православной церкви Украины, официально получившей 5 января новый статус, выявило существование "пророссийской" группировки в руководстве Грузинской православной церкви. Верховный магистр православного рыцарского ордена "Тадзрелеби" (Храмовники) Теймураз Туманишвили, в частности, отнес к пророссийской группировке пресс-спикера патриархии Шорена Тетруашвили и местоблюстителя патриарха, митрополита Шио (Муджири), а к их противникам - митрополита Чкондийского Петра (Цааву), митрополита Батумского и Лазского Дмитрия (Шиолашвили), а также митрополита Потийского и Хобского Григола Бирбичашвили.

В настоящее время Цаава хотя и лишен своей епархии, но, тем не менее остается архиереем Грузинской православной церкви, это называется "титулярный митрополит", пояснил Путкарадзе. 

Цаава может обжаловать решение о лишении его епархии у Вселенского патриарха, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Верховный магистр православного рыцарского ордена "Тадзрелеби" (Храмовники) Темури Туманишвили.

Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Законопроект об экспорте марихуаны в Грузии отложен на фоне протестов церкви", "Священнослужители в Грузии провели акцию протеста против легализации марихуаны", "Предложение защитить чувства верующих вызвало споры в Грузии".

Автор: Инна Кукуджанова, Беслан Кмузов; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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