Торговцы провели митинг против сноса рынка в Хасавюрте

29 октября 2019, 19:30

Предприниматели коврового рынка в Хасавюрте опасаются, что лишатся единственного источника заработка. Участники акции против сноса рынка потребовали от властей республики навести "порядок".

Акция протеста прошла сегодня утром, говорится в сообщении местного жителя, опубликованном администратором группы Makhachkala.live соцсети в Instagram. "Хотят снести ковровый рынок - на каких основаниях? На носу зима, куда нам идти дальше работать? Как дальше жить? Мужчинам мало где есть работа, заводы-фабрики у нас не работают, вся наша жизнь - это наши рынки", - говорит автор сообщении.

Он предъявляет претензии к республиканским властям. "Я очень прошу обратить внимание Васильева и Здунова на этот беспорядок и услышать нас, простой народ. Где порядок, который нам обещали, когда они ехали к нам?" - сказано в публикации.

Нынешний глава Дагестана, Владимир Васильев, руководит республикой с октября 2017 года, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Артем Здунов - председатель правительства республики. Новые власти начали масштабные кадровые чистки.

На одном из видео, которым сопровождается публикация о митинге в Хасавюрте, видны десятки женщин, собравшиеся у ворот. "У нас хотят снести рынки, незаконно, без оснований", - поясняет голосо за кадром. На другом видео одной из женщин становится плохо, ей вызывают скорую помощь. На фото там же виден большой транспарант с надписью "Оставьте рынки, мы выживаем!"

По состоянию на 19.30 мск 29 октября публикация собрала 128 "лайков" и пять комментариев. Один из комментаторов отметил, что все протестующие - женщины. "Где их мужчины?" - написал kh.gasan.a.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 октября в Хасавюрте возмущенные систематическими отключениями газа женщины заблокировали проезд по одному из проспектов. Городские власти отчитались, что пожаловались на газовиков в правительство Дагестана. 25 октября участники схода в Хасавюрте заявили, что подача газа так и не восстановлена.