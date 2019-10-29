Смягчено наказание для жителя Армении по делу о захвате ребенка в заложники

29 октября 2019, 16:30

Апелляционный суд Армении сократил на два года наказание Аргаму Овикяну, осужденному за захват заложника в армавирском детском саду.

Как писал "Кавказский узел", Аргаму Овикяну изначально было предъявлено обвинение в захвате заложников и попытке убийства, затем ему было добавлено обвинение в преднамеренном причинении здоровью вреда средней тяжести и незаконном ношении холодного оружия. Дело было передано в суд в начале мая 2018 года, и в апреле текущего года суд Армавирской области назначил ему 10 лет лишения свободы.

Согласно данным следствия, 30 октября 2017 года вооруженный ножом Аргам Овикян проник в детский сад "Манушак" в Армавире. В течение нескольких часов он удерживал в заложниках трехлетнего ребенка, нанес ранения директору и воспитательнице. После переговоров силовикам удалось освободить ребенка и задержать мужчину, который нанес ранения и себе самому. Потерпевшими по делу признаны ребенок и двое сотрудников детсада.

Защита обжаловала вынесенный Аргаму Овикяна приговор, потребовав признать его невиновным, однако Апелляционный суд Армении лишь смягчил наказание, сообщил сегодня корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Гагик Галикян.

По его словам, рассмотрение жалобы состоялось 28 октября, суд переквалифицировал обвинение по части попытки убийства на статью 117 УК Армении (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Срок наказания Аргаму Овикяну суд сократил с 10 лет до 8 лет колонии, оставив в силе штраф в размере 100 тысяч драмов, отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Аргам Овикян дал признательные показания следствию. Согласно этим показаниям, мужчина пришел в детсад, чтобы повидаться с бывшей женой и тещей и потребовать свидания с ребенком.