Уголовный кодекс. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

29 октября 2019, 14:57

Житель Новороссийска осужден за ложное сообщение о бомбе

Суд на Кубани приговорил местного жителя к лишению свободы в колонии-поселении, признав его виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве в городском кафе.

По данным суда, 2 марта подсудимый сообщил со своего мобильного телефона о готовящемся взрыве в кафе «Ностальжи» в Новороссийске.

Посетители кафе были эвакуированы, однако взрывных устройств найдено не было. Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ, сообщают сегодня "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

Суд признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщил сотрудник пресс-службы суда. "Признал обвиняемого виновным и назначил ему три года и три месяца колонии-поселения", - приводит его слова «Регион online», не уточняя дату суда.

Комментариев от осужденного либо его представителей относительно приговора пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что в мае по регионам юга России прокатилась волна сообщений о минировании. В Махачкале, Грозном, Волгограде, Нальчике и Черкесске была проведена масштабная эвакуация в аэропортах, торговых центрах, на вокзалах и автостанциях. Все сообщения оказались ложными. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии после звонка о минировании школы был задержан ученик.

Примечание:

"Массовые эвакуации проводятся на Кубани из-за сообщений о бомбе", "МВД отчиталось о задержании причастных к лжеминированию на Кубани", "Сообщения о бомбе в Ростове-на-Дону оказались ложными".

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