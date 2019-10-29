Астраханская чиновница обвинена в провале программы ГЛОНАСС

29 октября 2019, 12:12

Передано в суд дело руководителя агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области, обвиненной в ущербе на 27 миллионов рублей при внедрении спутниковой системы навигации, сообщило сегодня следствие.

Как сообщал "Кавказский узел", дело против главы агентства связи и массовых коммуникаций было возбуждено в октябре 2018 года. С чиновницы была взята подписка о невыезде.

Дело о хаалатности против бывшей главы агентства передано в Кировский районный суд Астрахани, сообщил старший помощник руководителя управления Следкома по Астраханской области Андрей Хегай."Ущерб, причиненный бюджету региона обвиняемой, оценивается в сумму более 27 миллионов рублей", - процитировал сегодня представителя ведомства "Интерфакс".

По версии следствия, чиновница провалила реализацию в области госпрограммы ГЛОНАСС - российской спутниковой системы навигации. Она не оформила, как требовалось, право на региональную навигационно-информационную систему, не обеспечила заключение лицензионного договора с правообладателем и аттестацию системы. В результате задействовать спутниковую систему в области оказалось невозможно, но подозреваемая скрыла это, подготовив фиктивный отчет, со ссылкой на следствие передал сегодня "Арбуз Today".

В марте по инициативе губернатора агентство связи и массовых коммуникаций было упразднено "в целях оптимизации деятельности правительства региона", говорится в публикации РИА "Волга" от 26 марта.

Согласно электронной картотеке на сайте Кировского райсуда Астрахани, это дело было принято и зарегистрировано 28 октября.

На сайте правительства Астраханской области по состоянию на 12.12 мск 29 октября не появилось комментариев относительно передачи дела в суд. По части 1 статьи 293 чиновнице грозит до шести месяцев ареста.