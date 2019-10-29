"Тачанка" боевиков на платформе ростовского вокзала. Фото Константина Волгина для “Кавказского узла”

29 октября 2019, 11:23

Военные применили опыт боев в Сирии на учениях в Чечне

Подразделения радиоэлектронной борьбы провели в Шалинском районе учения, на которых использовали полученный в Сирии опыт отражения атаки беспилотников на командный пункт.

Учения подразделений дислоцированной в Чечне 42-й мотострелковой дивизии прошли на военном полигоне «Гвардеец» в Шалинском районе 28 октября, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник военной комендатуры Чечни.

"Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы отразили атаку 15 беспилотников на командный пункт. Для решения этой задачи применялся современный комплекс противодействия беспилотных летательных аппаратов – «Силок», который позволяет отслеживать и подавлять цели на удалении в несколько километров", - рассказал сотрудник военной комендатуры.

По его словам, комплекс "Силок" позволяет отследить координаты цели, перехватить управление ею или создать радиопомехи, которые мешают управлять беспилотником. Во время учений военные применили опыт боевых действий в Сирии, сообщил представитель комендатуры.

На учениях в Чечне военные "подавили работу электронных систем управления условного противника", уточняет сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Примечание:

"Стрельбы артиллеристов Росгвардии начались в Чечне", "Учения морской пехоты прошли в Дагестане", "Антитеррористические учения прошли в Кабардино-Балкарии".

Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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