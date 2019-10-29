Режиссер фильма "Даймохк" отказалась показывать его в России

29 октября 2019, 03:05

Фильм "Даймохк" о чеченском хореографе Рамзане Ахмадове не будет демонстрироваться во время показов картин фестиваля "Артдокфест" в Москве и Санкт-Петербурге, потому что "так спокойнее для его героев", заявила режиссер Маша Новикова.

Как писал "Кавказский узел", документальный фильм о чеченском хореографе Рамзане Ахмадове "Даймохк" вошел в конкурсную программу фестиваля "Артдокфест". По словам режиссера картины Маши Новиковой, в Чечне съемочная группа столкнулась с нежеланием людей рассказывать о происходящем в республике из страха перед властями.

Фильм Маши Новиковой "Даймохк" удостоился специального упоминания жюри фестиваля "Артдокфест", пишет "Новая газета".

"Даймохк" – это история танцора и хореографа Рамзана Ахмадова, "чей танцевальный коллектив "Даймохк" нашел прибежище в сегодняшней Чечне". "Благодаря этому на какое-то время отсрочено умирание традиции народного танца. Но велика и цена, которую пришлось заплатить, чтобы спасти традиции своего народа, – Рамзан сотрудничает с властями и жертвует самым дорогим для себя", – говорится в описании фильма на сайте "Артдокфеста".

Режиссер Маша Новикова рассказала 28 октября корреспонденту "Кавказского узла", что фильм "Даймохк" не будет демонстрироваться в рамках показов картин "Артдокфеста" в Москве и Санкт-Петербурге, которые начнутся 5 декабря. При этом она сообщила, что сама приняла такое решение, а организаторы фестиваля не при чем.

"Думаю, что так спокойнее для героев фильма. Это было даже моим условием показа в Риге», - сказала она.

Фильмы "Артдокфеста" с 21 октября демонстрируются в Риге в рамках Рижского международного кинофестиваля.

По словам Новиковой, никто из героев ее фильма не просил ограничить показы. "Герои - прекрасные люди, вынужденные жить в тех условиях, в которых очутились", - пояснила она.

Режиссер также отметила, что фильм недоступен для зрителя из России. "Его нет в Интернете. Посмотрели только те, кто пришел и был в зале", - отметила Новикова.

Рамзан Ахмадов создал в 1999 году детский ансамбль песни и танца "Даймохк". Когда в Чечне шли боевые действия, ансамбль много гастролировал по Европе, сообщила 18 сентября "Медуза" в материале Саши Сулим "Аминат Ахмадову называют "третьей женой Рамзана Кадырова". Мы поговорили с режиссером Машей Новиковой, которая сняла фильм о ее семье".

В интервью "Медузе" Маша Новикова рассказала, что главным ограничением во время съемок "Даймохка" стала самоцензура героев. "Все наши интервью начинались и заканчивались хвалебными словами в адрес руководителя Чечни... Поэтому в фильме много молчания, сцен пустоты дома, когда люди не говорят ни о чем", - цитирует ее издание.

Она также сообщила, что во время поездок по Чечне съемочную группу сопровождал "человек из министерства".