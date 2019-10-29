Адвокат потребовал наградить Дымовского за добровольную сдачу взрывчатки

29 октября 2019, 01:07

Защита бывшего майора полиции Алексея Дымовского, арестованного за хранение взрывчатки, оспорила возбуждение уголовного дела и потребовала выплатить ему денежное вознаграждение за добровольную сдачу боеприпасов. Супруга Дымовского сообщила о его голодовке.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября бывший майор полиции Алексей Дымовский был задержан в Новороссийске, а позже арестован до 15 ноября по подозрению в перевозке взрывчатых веществ. Арест назначен потому, что у Дымовского нет постоянной работы и прописки на Кубани, пояснил адвокат и пообещал обжаловать решение суда. Дымовский в течение последних двух лет является членом городской общественной комиссии по контролю за работой полицейских.

В составе комиссии Алексей Дымовский вместе со своим другом, координатором проекта "Гражданин и полиция" Московской Хельсинкской группы Вадимом Карастелевым проверяли отделы и отправляли отчеты в МВД, сообщил Карастелев. При этом задержание и арест Дымовского Вадим Карастелев не связывает с деятельностью друга в качестве члена общественной комиссии.

Жалоба на постановление о возбуждении уголовного дела против Алексея Дымовского была подана в суд Новороссийска адвокатом бывшего майора полиции Валерием Мельниковым. «Я пока не хочу раскрывать те нюансы, которые описал в жалобе, потому что их могут использовать работники (силовых структур)… усматривается должностной подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Я не до конца ознакомился со всеми материалами (дела), но (я обнаружил) еще одно нарушение - фальсификация доказательств», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Мельников, добавив, что подал жалобу 25 октября.

Адвокат также настаивает на версии добровольной сдачи Дымовским найденного в лесу тротила и утверждает, что доказательства этому записаны на видео, опубликованном на YouTube-канале «Нашей газеты Новороссийск».

До задержания Дымовский записал серию видео, в которых заявил, что хотел добровольно сдать тротил кубанским силовикам. "Сейчас мы направляемся в отдел [полиции} на Грибоедова. Я хочу добровольно выдать тротил, при помощи которого я задумывал [...] привести народ к власти", - говорит Дымовский на видео "Алексей Дымовский показывает мешок со взрывчаткой", размещенном в YouTube 14 октября, в день его задержания. Он утверждает, что тротил был вещдоком, который силовики вместо того, чтобы уничтожить, выбросили в овраг.

«Дело в том, что (силовики) отказались оформлять добровольную выдачу (тротила). Более того, в материалах дела указано, что (Дымовский) незаконно приобрел и хранил, и это было когда-то, а на самом деле он перевозил, транспортировал - а это нигде не отражено. Тем более, он хотел добровольно выдать (взрывчатку)», - сообщил Мельников.

По его словам, в материалах дела нет доказательств хранения тротила Дымовским. «Его должны были не задерживать и возбуждать уголовное дело, а выплатить вознаграждение в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева от 16 апреля 2019 года, в котором расписана процедура добровольной сдачи боеприпасов и размер вознаграждения: добровольная сдача предусматривает вознаграждение – 10 рублей за грамм. То есть здесь еще и нарушены его имущественные права: (Дымовскому) должны были выплатить 62 тысячи 700 рублей, потому что было обнаружено 6 килограмм 270 грамм тротила», - считает адвокат.

По мнению супруги Дымовского Анны Захаровой, ее мужа нарочно задержали, когда он вез тротил в полицию, чтобы силовики не понесли ответственность за оставление опасных веществ в общедоступном месте. Ранее адвокаты подтвердили планы Дымовского добровольно сдать взрывчатку и считают, что он может избежать наказания.

Супруге Дымовского не удалось встретиться с мужем, поскольку она работает и «следит за приусадебным хозяйством», которым ранее занимался Дымовский, также Анна Захарова пожаловалась, что следователь по делу Дымовского не разъяснил ей порядок передачи продуктов и вещей в СИЗО. «Я не знала, что можно передать без согласия следователя», - сообщила Захарова.

Захарова также отметила, что не может созвониться со следователем, чтобы договориться о разрешении на свидание с мужем, поэтому 23 октября она подала заявление через дежурную часть городского УВД. «Мне говорят, что Алексей (Дымовский) находится под следствием и скорее всего никаких свиданий мне не предоставят, хотя следователь обещает», - заключила Захарова.

Алексей Дымовский находится в карцере и голодает девятый день, передала "Наша газета" слова супруги Дымовского 28 октября. «С первого часа в карцере, так как камеры для меня не нашлось […] Девятый день голодаю – чай и вода. […] На прогулку за девять дней четыре раза сводили», – процитировала Анна слова мужа. Также она подчеркнула, что адвокат Дымовского намерен обжаловать возбуждение уголовного дела против него.

На сайте краснодарского управления ФСИН, по состоянию на 00.45 мск сегодня, нет информации о голодовке Дымовского.

Напомним, что Алексей Дымовский стал широко известным после того, как 5 ноября 2009 года выступил с открытым видеообращением к председателю правительства и офицерам России, заявив о злоупотреблениях в полиции. После этого он был уволен из органов внутренних дел "за клевету" и создал общественное движение "Белая лента", говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" биографии Алексея Дымовского.