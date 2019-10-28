Встреча матери избитой девочки и дочери в больнице. Скриншот видео: Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка

28 октября 2019, 19:37

Мать избитой в Ингушетии девочки стала ее законным представителем

Временная опека над избитой в Ингушетии семилетней девочкой с регионального детского омбудсмена снята, и законным представителем ребенка стала ее мама, сообщила сегодня уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как писал "Кавказский узел", законным представителем пострадавшей от избиений девочки временно была назначена уполномоченный при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева. 19 сентября Анна Кузнецова сообщила, что следствие отказалось от претензий к матери девочки, и суд приостановил дело о лишении ее родительских прав.

Подвергшийся насилию ребенок жил под опекой в семье тети, которой предъявлено обвинение в умышленном причинении опасного для жизни вреда здоровью. Женщина находится под арестом, но не признает себя виновной. 4 июля девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. 7 августа врачи ампутировали ей часть правой руки и решили установить протез. Сама девочка находится в московской больнице, ей требуется несколько пластических операций, заявил Леонид Рошаль.

Сегодня Анна Кузнецова рассказала, что на прошлой неделе навещала девочку. "Она стала еще активнее, подвижнее, идет на поправку. Но самое главное – она очень скучает по маме и ждет ее каждый день. Я очень надеюсь, что в ближайшее время у нее получится приехать в больницу", - сообщила Анна Кузнецова.

По ее словам, временная опека над ребенком снята с Заремы Чахкиевой. "Параллельно решаем вопросы дальнейшего жизнеустройства девочки, исходя из того, что сейчас временная опека […] снята с регионального уполномоченного, и ее законным представителем является мама", - заявила Анна Кузнецова, слова которой приводятся в сегодняшнем сообщении на сайте детского омбудсмена.

В аппарат уполномоченного по правам ребенка продолжают поступать письма с предложениями о помощи для девочки и ее семьи, передает со ссылкой на пресс-службу Кузнецовой РИА Новости.

Напомним, мать девочки ранее рассказала, что ребенка у нее отобрал муж после развода и ей не давали видеться с дочерью. Сама женщина наняла адвоката, чтобы вернуть ребенка в свою семью.

Примечание:

"Полиция заинтересовалась избиением ребенка в Ингушетии", "Суд в Ингушетии продлил арест тети избитой девочки", "Братьев избитой девочки из Ингушетии не приняли в школу".

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