Бесланцы озвучили ожидания от избранных депутатов горсобрания

28 октября 2019, 12:18

Наибольшее число голосов на выборах в собрание представителей Беслана набрала "Единая Россия", сообщил сегодня избирком. Депутатам нового состава горсобрания следует обратить внимание на безработицу в городе, проблемы в сфере ЖКХ и последствия теракта 2004 года, указали избиратели.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября прошли досрочные выборы в горсобрание Беслана. Они были назначены после того, как часть депутатов досрочно сложили полномочия. Наблюдатели сообщили о "каруселях" и других нарушениях на выборах.

Собрание представителей Беслана осталось в неправомочном составе после того, как семь депутатов от оппозиционной партии сложили полномочия, рассказал 28 января глава горсобрания. В октябре девять депутатов собрания представителей Правобережного района также отказались от мандатов, в том числе для того, чтобы привлечь внимание к угрозе применения админресурса на выборах в Беслане.

Избирком Северной Осетии сегодня объявил предварительные итоги выборов в собрание представителей Беслана. По данным комиссии, наибольшее число голосов (46,40%) набрало реготделение "Единой России". "Справедливая Россия" набрала 31,38% голосов, "Патриоты России" – 10,78%, КПРФ – 5,80%, партия "Родина" – 1,62%, а ЛДПР – 1,13%. Явка по итогам голосования составила 41,2% (11686 человек), передал корреспондент "Кавказского узла".

Самая распространенная в районах Северной Осетии, в том числе в Беслане, проблема, которая вызывает наибольшие нарекания, – это сектор ЖКХ, особенно водоснабжение и водоотведение, считает политолог Артур Бязров. "Сети устарели и нуждаются в обновлении. Этим, конечно, занимаются в районах, и это вопрос не одного дня, он займет годы, но проблема должна решаться", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Новому составу собрания представителей предстоит решать эту проблему, указал политолог, признав, что у горсобрания "не так много возможностей".

От нового состава депутатов жители Беслана ожидают решения проблем, которые не решались в предыдущие годы, считает зампредседателя комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева. "Это благоустройство Беслана, освещение, чистота и порядок в городе, строительство дорог, а также создание рабочих мест", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Депутатам предстоит также изменить "психологическую атмосферу" в городе, сказала Анета Гадиева. "Даже спустя 15 лет после теракта его результаты видны до сих пор, и воспоминания свежие. Задача новых депутатов – изменить психологическую атмосферу в Беслане. Только материальные изменения недостаточны. Конечно, строительство инфраструктур и благоустройство города важны, но все изменения должны произойти с учетом психологического фактора", – считает Гадиева.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы № 1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"– хроника захвата школы и последующих событий.

Горсобранию следует заняться реализацией программы "Беслан – город детства", считает глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева. "Самая главная проблема в том, что в Беслане произошел теракт, но никаких существенных перемен в городе и жизни жителей после этой трагедии не произошло. Мы ожидаем, что новые депутаты постараются изменить Беслан к лучшему. [...] Наш комитет ставил перед руководством региона задачу развивать город, реализовать идею "Беслан – город детства", создать инфраструктуру города, построить новые музыкальные школы, дома творчества, ледовый дворец, спортивные площадки, аквапарк. Власть после выборов будет иметь все возможности и полномочия для решения социально-экономических проблем города, но только время покажет, как будут решаться эти проблемы", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Сусанна Дудиева.

Политологи раскритиковали демарш депутатов Беслана

Демонстративный отказ депутатов от полномочий – неэффективный способ добиваться своих целей, считает Артур Бязров. "Выборы – это борьба. На выборах именно нужно бороться за голоса. Есть много инструментов, которые предусмотрены законом. Например, от всех партий можно направить наблюдателей на избирательные участки", – сказал политолог.

Форму протеста, которую выбрали бесланские депутаты, назвал малоэффективной и политолог, профессор Северо-Осетинского госуниверситета Борис Койбаев.

Это (отказ от мандатов), возможно, последний пункт, когда уже ничего невозможно сделать. Но я думаю, надо использовать все возможности, чтобы народ пошел за той или иной партией, за тем или иным депутатом. Это же работа не одного дня, а определенного времени", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас, по его мнению, депутатам следует обратить внимание на проблему безработицы в регионе. "Беслан очень мощный районный центр, это большой город. Разумеется, там большая безработица, все эти вопросы необходимо решать администрации, депутатам. Это проблема всех районов республики", – сказал Борис Койбаев.