В холле международного аэропорта Краснодара. Фото: Пресс-служба международного аэропорта Краснодара http://krr.aero/press-center/photo/mezhdunarodniy-aeroport-anapa/

28 октября 2019, 11:35

Туман в краснодарском аэропорту создал проблемы для пассажиров 10 рейсов

Четыре самолета перенаправили сегодня на запасной аэродром из-за плохой видимости в районе международного аэропорта Краснодара, был задержан вылет шести рейсов.

По данным сотрудника аэропорта, изменения в расписание полетов внесены сегодня из-за сильного тумана.

С сегодняшнего утра был задержан вылет пяти рейсов в Москву и одного рейса в Белград, со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Краснодара сообщил "Интерфакс".

Два самолета из Москвы и самолеты из Худжанда и Антальи были направлены на запасной аэродром в Минеральных водах, передал информацию аэропорта ТАСС.

По данным онлайн-табло аэропорта на 10.35 мск, задерживается вылет двух рейсов в Москву, информации об отмененных рейсах нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае из-за поступившей информации о бомбе в международном аэропорту Краснодара были задержаны пять отправляющихся самолетов и еще четыре на прибытие. Сообщение о бомбе не подтвердилось, после завершения проверки аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Краснодаре ясно, без осадков, температура воздуха +19 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. Ночью также ожидается ясная погода без осадков, температура понизится до +7 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Два рейса в Сочи вынужденно изменили маршрут", "Аэропорт Краснодара отправляет задержанные из-за тумана рейсы", "Задержан вылет 18 рейсов из Краснодара".

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