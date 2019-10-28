Азербайджан зафиксировал 21 обстрел в зоне конфликта

28 октября 2019, 09:27

Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта подверглись обстрелам, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", за сутки с 26 по 27 октября Азербайджан зафиксировал 22 обстрела на линии соприкосновения войск.

С 27 по 28 октября азербайджанские позиции были обстреляны 21 раз, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы со стороны Армении попали позиции азербайджанских военных, расположенные на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Огонь также велся с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.