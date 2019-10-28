28 октября 2019, 09:27

Азербайджан зафиксировал 21 обстрел в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта подверглись обстрелам, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", за сутки с 26 по 27 октября Азербайджан зафиксировал 22 обстрела на линии соприкосновения войск.

С 27 по 28 октября азербайджанские позиции были обстреляны 21 раз, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы со стороны Армении попали позиции азербайджанских военных, расположенные на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Огонь также велся с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.50 мск не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.

В апреле 2016 года, после обострения в зоне карабахского конфликта, стороны заключили перемирие, однако противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Минобороны Азербайджана сообщало о почти полном затишье на фронте лишь с 20 июня по 17 июля 2019 года.

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях опубликованы на тематической странице "Карабах: худой мир или война" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Нагорный Карабах сообщил о 170 обстрелах за неделю", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел", "Предложение Баку обменяться осужденными вызвало споры в Армении и Нагорном Карабахе"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 октября 2019, 08:27

28 октября 2019, 07:05

28 октября 2019, 06:05

  • Вербовщик экстремистской организации осужден в Адыгее

    Сотрудники УФСБ по Адыгее выяснили, что уроженец Волгоградской области, отбывая наказание в одной из колоний республики, организовал ячейку запрещенной в России по решению суда международной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".

28 октября 2019, 05:06

  • Участники митинга в Элисте осудили политику Хасикова

    Проблема заключается не только в назначении Дмитрия Трапезникова, а в целом в политике как Бату Хасикова, так и его предшественников, заявили участники митинга в Элисте. По их словам, главными проблемами Калмыкии являются высокая безработица, коррупция властей, обнищание населения.

28 октября 2019, 04:06

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи