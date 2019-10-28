28 октября 2019, 09:27
Азербайджан зафиксировал 21 обстрел в зоне конфликта
Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта подверглись обстрелам, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", за сутки с 26 по 27 октября Азербайджан зафиксировал 22 обстрела на линии соприкосновения войск.
С 27 по 28 октября азербайджанские позиции были обстреляны 21 раз, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы со стороны Армении попали позиции азербайджанских военных, расположенные на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Огонь также велся с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.50 мск не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.
В апреле 2016 года, после обострения в зоне карабахского конфликта, стороны заключили перемирие, однако противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Минобороны Азербайджана сообщало о почти полном затишье на фронте лишь с 20 июня по 17 июля 2019 года.
Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях опубликованы на тематической странице "Карабах: худой мир или война" на "Кавказском узле".