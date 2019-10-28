Жители Имеретинки попросили депутатов отказаться от планов создать поселок "Сириус"

28 октября 2019, 03:07

Письмо в Законодательное собрание Краснодарского края направили жители Имеретинской низменности, выступившие категорически против присваивания низменности поселкового статуса. Само предложение создать поселок чиновники обосновывают сфальсифицированными письмами жителей, заявила председатель ТОС "Псоу" Наталья Калиновская.

Как писал "Кавказский узел", правительство Краснодарского края объявило о проведении с 8 по 13 октября опроса среди жителей Сочи по поводу планов по созданию в Имеретинской низменности поселка городского типа "Сириус". Активисты заявили, что не хотят участвовать в опросе, так как их не известили о последствиях преобразования. Сочинцы написали обращение к чиновникам и в прокуратуру, где указали, что их не известили о проведении опроса. 16 октября чиновники отчитались об итогах опроса, сообщив, что более четырех тысяч жителей выступили за создание поселка "Сириус".

Постановление о назначении опроса по поводу "преобразования административно-территориальной единицы Краснодарского края - города Сочи путем выделения новой административно-территориальной единицы - поселка городского типа" подписал 27 сентября губернатор Краснодарского края. С инициативой создать в Имеретинской низменности поселок городского типа выступили сами жители, а губернатор Вениамин Кондратьев поддержал их идею, сообщила мэрия Сочи.

Жители Имеретинской низменности провели в клубе совхоза "Россия" 26 октября сход, на котором высказали свое возмущение в связи с тем, что председатель ТОС Наталья Калиновская без их ведома стала инициатором создания поселка "Сириус". Наталья Калиновская отвергла претензии, назвав их необоснованными.

"Сход 26 октября прошел по инициативе органа территориального самоуправления "Псоу", потому что от жителей и от меня лично инициатива по созданию посекла городского типа "Сириус" не исходила. Мы решили разобраться, кто использовал мое имя и решил поссорить с жителями. Депутаты сослались в своем решении на мое ходатайство в Городское собрание Сочи о якобы создании "Сириуса". Перед сходом жители написали и согласовали со мной заявление в горсобрание. Они попросили депутатов явиться на сход 26 октября и представить мое письмо. Но ни один из депутатов не явился, и никто не принес, соответственно, мое письмо. Я не хочу, чтобы мое имя было использовано в качестве инициатора создания "Сириуса", так как я считаю, что поселок городского типа понизит наш существующий статус городских жителей, а во-вторых, название "Сириус" никогда не приживется среди местных жителей", - сказала Калиновская корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Наталья Калиновская рассказала, что на встрече бывший глава Сочи Анатолий Пахомов рассказал о "возможных перспективах развития Имеретинки в качестве пятого района Сочи, отдельной административной единицы по типу Красной Поляны - со своим финансированием, инфраструктурой... и в подчинении администрации Сочи".

Участники схода представили корреспонденту "Кавказского узла" копию письма депутатам горсобрания Сочи, которое они направили за трое суток до схода по электронной почте. Восемь подписантов пригласили депутатов Городского собрания Сочи принять участие в мероприятии и ответить на ряд вопросов, в частности, какие изменения планируется внести в Генеральный план городского округа Сочи, когда состоятся публичные или общественные слушания по изменению генплана. Кроме того, они запросили письмо жителей Адлерского района, в котором они просят выделить из территории города Сочи новый населенный пункт.

Работник канцелярии Городского собрания Сочи подтвердила получение письма от жителей Имеретинской низменности. "Письмо жителей Имеретинки передано (председателю ГСС Виктору) Филонову 23 октября", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла" 27 октября.

Председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов на запрос "Кавказского узла" о предоставлении письма жителей Имеретинской низменности ответил, что "ходатайство жителей Имеретинской низменности в Городское собрание Сочи содержит персональные данные, поэтому не публиковалось и не может быть выслано в ответ на запрос".

"Вопросы изменения планировки территории будут решаться после создания новой административно-территориальной единицы", - также говорится в ответе на запрос.

Наталья Калиновская заявила, что просит показать людям письмо.

"Я не прошу скрывать мои персональные данные. Я, наоборот, прошу принести и показать людям мое письмо, где якобы сказано, что я ходатайствую о создании ПГТ "Сириус". И если это не я, то депутаты, которые принимали свое решение на основании этого ходатайства, должны сказать, кто эти люди. Я как председатель ТОС тоже хочу это знать", - сказала она.

По ее словам, участники схода 26 октября приняли решение обратиться в Законодательное собрание Краснодарского края с требованием не принимать 30 октября решение о создании ПГТ "Сириус". Всего под письмом в ЗСК стоит 33 подписи. Оно было направлено по электронном почте 27 октября (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В письме они написали, что выступают категорически против присваивания Имеретинской низменности поселкового статуса. "Сделайте все, как положено по закону - сначала обсудите с народом всего города Сочи планы развития (строительство и реконструкцию), а потом отделяйте нас пятым районом города-курорта Сочи", - предложили они.

По мнению адвоката краевой коллегии адвокатов Михаила Охрименко, Городское собрание Сочи должно было представить жителям ходатайство о создании ПГТ "Сириус", так как это письмо затрагивает публичные интересы неопределенного круга лиц и не может быть использовано в качестве основания для создания поселка городского типа.

"Все публичные вопросы, касающиеся неопределенного круга лиц, выносятся на публичные обсуждения и не могут рассматриваться кулуарно", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что ранее представитель пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян заявил, что появление поселка городского типа "Сириус" не доставит неудобств местным жителям.