Госфильмофонд передал Тбилиси семнадцать архивных кинолент

28 октября 2019, 02:08

Госфильмофонд России передал Грузии оригинальные пленки грузинских фильмов 1926-1930 годов.

Среди фильмов, которые переданы Грузии, числится картина Михаила Калатозишвили "Их царство" (1928 год).

Переговоры о передаче грузинских кинолент велись около 20 лет, сторонам удалось прийти к соглашению в 2014 году, отметил представитель министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, информирует сегодня, 28 октября "Газета.ру".

"При поддержке министерства образования Грузии и Национального центра кинематографии из хранилища российского Госфильмфонда в Грузию вернулись 17 грузинских фильмов. Делегация недавно вернулась из Москвы", - приводит сообщение пресс-службы министерства РИА "Новости".

Руководитель департамента культуры Нана Долидзе заявила, что всего в 20-х годах прошлого века в Грузии было создано около 200 художественных и исторических фильмов, 54 фильма находятся в российском кинохранилище, часть из которых уже перевезена в страну. Все фильмы были созданы на базе Тбилисской киностудии и студии "Грузия-фильм".