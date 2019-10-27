27 октября 2019, 22:49
Семь человек пострадали при ДТП с маршруткой и "скорой" в Ростове-на-Дону
Пострадавшие в результате автоаварии с участием маршрутки и машины скорой помощи в Ростове-на-Дону доставлены в больницы.
ДТП произошло сегодня на улице Шеболдаева. Водитель скорой помощи, поворачивая направо, не уступил дорогу маршрутному такси, и произошло столкновение, после чего маршрутка въехала в столб, сообщили в региональном управлении МВД.
В результате автоаварии пострадали семь человек, в том числе один несовершеннолетний. Двое пострадавших отправлены в горбольницу, еще двое - в больницу скорой медицинской помощи, одна женщина - в окружной военный госпиталь, пишет со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону РИА "Новости".
"Кавказский узел" ранее сообщал о ДТП с маршруткой в Новочеркасске 16 октября. По данным МВД, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу и столкнулся с "Газелью", после чего маршрутка опрокинулась. В результате аварии пострадали пять человек.
"Авария с 13 жертвами в Ростовской области обернулась уголовным делом", "15 человек пострадали при ДТП с автобусом в Ростовской области", "Виновник резонансного ДТП близ Ростова осужден на 5,5 года колонии".
27 октября 2019, 21:45
-
Три человека стали жертвами взрыва автомобиля в Армении
Два человека погибли, один получил тяжелые травмы при взрыве автомобиля в Арагацотнской области.
27 октября 2019, 20:26
-
Чиновники в Хасавюрте рапортовали об уборке мусора после претензий Здунова
Депутаты и волонтеры приняли участие в уборке мусора в Хасавюрте и шести селах Хасавюртовского района после того, как премьер-министр Дагестана Артем Здунов раскритиковал санитарное состояние города, отчитались сегодня чиновники.
27 октября 2019, 19:33
-
Организаторы протестов в Элисте констатировали рост числа противников Трапезникова
Сегодняшний митинг в Элисте показал рост числа участников акций против назначения Дмитрия Трапезникова главой города, сообщили организаторы.
27 октября 2019, 18:27
-
Пользователи Instagram призвали решить проблему с мусором в центре Нальчика
Сообщение о стихийной свалке около детского стадиона в Нальчике спровоцировало в Instagram дискуссию о работе чиновников и ответственности горожан за уборку мусора.
27 октября 2019, 17:25
-
Махачкалинцы запросили у мэра ответ о судьбе двух недостроев
Жители Махачкалы потребовали от властей прояснить судьбу двух недостроенных зданий в городском парке. Мэр города уже поручил признать строения незаконными, сообщили в администрации.
-
27 октября 2019, 17:25
Махачкалинцы запросили у мэра ответ о судьбе двух недостроев
-
27 октября 2019, 15:19
Наблюдатели сообщили о нарушениях на выборах в Беслане
-
27 октября 2019, 12:18
Жалоба на притеснения прокуроров заинтересовала Генпрокуратуру Грузии
-
27 октября 2019, 10:19
Политологи сочли пожертвование сына Иванишвили попыткой поднять рейтинг отца
-
27 октября 2019, 03:47
Депутаты не смогли встретиться с Арсеном Бабаяном
-
26 октября 2019, 16:08
Москвичи почтили память жертв теракта на Дубровке
-
27 октября 2019, 21:45
Три человека стали жертвами взрыва автомобиля в Армении
-
27 октября 2019, 20:26
Чиновники в Хасавюрте рапортовали об уборке мусора после претензий Здунова
-
27 октября 2019, 16:20
Противники Трапезникова потребовали референдума о выборах мэра Элисты
-
27 октября 2019, 14:18
Пять человек отравились газом в Ингушетии
-
27 октября 2019, 08:511
Азербайджан заявил о пулеметных и гранатометных обстрелах
-
26 октября 2019, 23:59
МВД уточнило число пострадавших при ДТП с маршруткой в Астрахани
-
26 октября 2019, 23:53
Рабочий погиб на стройке в Армении
-
26 октября 2019, 23:13
Житель Ростовской области заподозрен в насилии над ребенком
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
27 октября 2019, 21:45
Три человека стали жертвами взрыва автомобиля в Армении
-
27 октября 2019, 20:26
Чиновники в Хасавюрте рапортовали об уборке мусора после претензий Здунова
-
27 октября 2019, 15:59
Кадыров Ислам Вахаевич
-
24 октября 2019, 14:01
Билалов Ахмед Гаджиевич
-
19 октября 2019, 14:21
Дымовский Алексей Александрович
-
21 октября 2019, 13:55
BERG...man TbilisiАхмат почти в зоне вылета! Зенит громит Ростов! Обзор 13-го тура ЧР по футболу 42
-
06 октября 2019, 17:37
BERG...man TbilisiАхмат победил. Ростов - побеждает. Краснодар играет вечером со Спартаком! Обзор 12-го тура ЧР РФ по футболу 11
-
01 октября 2019, 09:53
BERG...man Tbilisi"Ахмат": отставка Рахимова и назначение Шалимова! Обзор 11 тура ЧР по футболу 10
-
27 октября 2019, 10:08Активисты ОНФ обнаружили незаконное производство древесного угля в Дагестане
-
25 октября 2019, 19:58В Махачкале издана книга "Аманат Кавказской войны"
-
25 октября 2019, 13:33В Северной Осетии готовится к изданию серия книг «Аланская библиотека»
-
25 октября 2019, 12:43Глава Северной Осетии на встрече с послом Швейцарии в РФ сообщил о заинтересованности в продвижении Трусовского вопроса
-
25 октября 2019, 12:41Ингушские парламентарии попросили помиловать участников протестной акции
-
23 октября 2019, 14:28
Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)
-
22 октября 2019, 17:44
Джинны
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
24 октября 2019, 22:26
В сентябре 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали пять человек
-
16 октября 2019, 15:19
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в агусте 2019 года по данным Кавказского узла