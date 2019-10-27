Семь человек пострадали при ДТП с маршруткой и "скорой" в Ростове-на-Дону

27 октября 2019, 22:49

Пострадавшие в результате автоаварии с участием маршрутки и машины скорой помощи в Ростове-на-Дону доставлены в больницы.

ДТП произошло сегодня на улице Шеболдаева. Водитель скорой помощи, поворачивая направо, не уступил дорогу маршрутному такси, и произошло столкновение, после чего маршрутка въехала в столб, сообщили в региональном управлении МВД.

В результате автоаварии пострадали семь человек, в том числе один несовершеннолетний. Двое пострадавших отправлены в горбольницу, еще двое - в больницу скорой медицинской помощи, одна женщина - в окружной военный госпиталь, пишет со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее сообщал о ДТП с маршруткой в Новочеркасске 16 октября. По данным МВД, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу и столкнулся с "Газелью", после чего маршрутка опрокинулась. В результате аварии пострадали пять человек.