26 октября 2019, 23:53

Рабочий погиб на стройке в Армении

Двое рабочих попали под обрушение грунта в Гегаркуникской области Армении, один из них погиб, второй госпитализирован.

Инцидент произошел сегодня в селе Золакар. При прокладке труб обрушилась земля. Один из двух строителей, оказавшихся под завалами погиб, еще один получил травмы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Армении.

Пострадавший доставлен в медцентр города Мартуни. "Врачи оценивают состояние здоровья пострадавшего как удовлетворительное", - отметил сотрудник МЧС.

В Следственном комитете Армении корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что на месте происшествия работали полицейские и следователи Гегаркуникской области. "По факту инцидента готовятся материалы", - отметили в ведомстве.

"Кавказский узел" ранее писал о гибели рабочего в июле на стройке в Ереване. В строящемся ресторанном комплексе в шахту сорвался лифт с двумя рабочими. Один из них умер в больнице, второй был госпитализирован.

Примечание:

"Бывшие сотрудники «Наирита» потребовали сохранить имущество завода", "Армянские виноградари перекрыли дорогу на Ереван", "Жители Джермука рассказали об угрозах Амулсарского рудника".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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