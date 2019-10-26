Рабочий погиб на стройке в Армении

26 октября 2019, 23:53

Двое рабочих попали под обрушение грунта в Гегаркуникской области Армении, один из них погиб, второй госпитализирован.

Инцидент произошел сегодня в селе Золакар. При прокладке труб обрушилась земля. Один из двух строителей, оказавшихся под завалами погиб, еще один получил травмы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Армении.

Пострадавший доставлен в медцентр города Мартуни. "Врачи оценивают состояние здоровья пострадавшего как удовлетворительное", - отметил сотрудник МЧС.

В Следственном комитете Армении корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что на месте происшествия работали полицейские и следователи Гегаркуникской области. "По факту инцидента готовятся материалы", - отметили в ведомстве.

"Кавказский узел" ранее писал о гибели рабочего в июле на стройке в Ереване. В строящемся ресторанном комплексе в шахту сорвался лифт с двумя рабочими. Один из них умер в больнице, второй был госпитализирован.