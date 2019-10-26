26 октября 2019, 22:36

Мария Ласицкене названа лучшей легкоатлеткой года в Европе

Звание лучшей легкоатлетки года в Европе спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене получила на ежегодной церемонии награждения Golden Tracks.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 октября Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира. 30 сентября она победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, преодолев планку 2,04 метра.

Церемония награждения Golden Tracks, на которой Ласицкене была названа лучшей  легкоатлеткой года, прошла сегодня в Таллинне. "Для меня большая честь, что я была признана Европейской легкоатлетической ассоциацией лучшей легкоатлеткой года в Европе", - приведены слова спортсменки на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).

Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2019 году она победила на чемпионате Европы в помещении, который проходил в Глазго, и выиграла Бриллиантовую лигу. Всего на счету россиянки 21 победа в 23 стартах в 2019 году, пишет со ссылкой на EAA РИА "Новости".

6 сентября Мария Ласицкене выиграла финал престижной серии легкоатлетических турниров "Бриллиантовая лига" и одержала победу в общем зачете в этом турнире в четвертый раз. В сентябре спортсменка также выиграла турнир на международном мемориале Камилы Сколимовской в польском городе Хожуве, а несколькими днями ранее стала бронзовым призером турнира в Минске. В марте 2018 года Ласицкене попала в список лучших легкоатлетов мира по итогам зимнего сезона по версии американского журнала Track and Field News. Личный рекорд спортсменки - 2,06 метра. 

"Кавказский узел" также писал, что в 2017 году Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне с результатом 2,03 метра. В 2015 году на первенстве мира в Пекине она завоевала золото с результатом 2,01 метра.

Уроженка Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене - неоднократная чемпионка России, Европы и мира. Ее имя фигурировало в допинговом скандале в ноябре 2015 года, говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" биографии Ласицкене.

Примечание:

"Ласицкене выиграла Чемпионат России", "Ласицкене выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Швейцарии", "Ласицкене и Шубенков признаны лучшими легкоатлетами России".

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