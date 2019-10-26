26 октября 2019, 23:13
Житель Ростовской области заподозрен в насилии над ребенком
75-летний житель Неклиновского района, подозреваемый в насилии над своей малолетней внучкой, арестован.
По версии следствия, мужчина с 2017 по 2019 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей внучки 2006 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера), сообщило следственное управление Следственного комитета по Ростовской области.
"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
Часть 4 статьи 132 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2018 года Житель поселка Тарасовский Ростовской области был заподозрен в насилии над своей 13-летней дочерью. Он был заключен под стражу.
"Житель Астрахани получил 25 лет колонии за насилие над детьми", "Власти отчитались о помощи жертве насилия в Волгоградской области", "Житель Кубани осужден за изнасилование ребенка в Ростове-на-Дону".
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