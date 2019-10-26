Житель дагестанского села арестован после визита в школу с топором

26 октября 2019, 15:18

Суд постановил заключить под стражу жителя села Уллуая, который ворвался на школьное мероприятие в маске и с топором в руках.

Как писал "Кавказский узел", в октябре полицейские задержали жителя села Уллуая, который ворвался на школьное мероприятие с молотком и топором, требуя выключить музыку.

Левашинский районный суд постановил заключить задержанного под стражу. Им оказался житель села Уллуая. Он подозревается по статье "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Прокуратура уточнила, что инцидент произошел 15 октября. Мужчина в маске, ворвавшийся в школу, когда там проходило мероприятие ко Дню здоровья, угрожал топором и строительным молотком и оскорблял учителей нецензурными словами. "Мотивы своих требований он никак не объяснял. После того, как музыку выключили, он покинул территорию школы", - говорится в сообщении прокуратуры Дагестана.

Проникнуть на территорию школы мужчине помогло то, кнопка вызова полиции там не работала, выяснили сотрудники ведомства. Директору школы вынесено представление об устранении этого нарушения, сообщила прокуратура республики на своем сайте 25 октября. По части 1 статьи 213 Уголовного кодекса подозреваемому грозит до пяти лет заключения.