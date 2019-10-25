25 октября 2019, 16:14

Дело о стрельбе во Фролово дошло до суда

Передано в суд дело жителя Фролово, обвиняемого в убийстве после стрельбы в офисе. Он своей вины не признает, сообщил сегодня Следком.

Как информировал "Кавказский узел", 10 марта в результате конфликта с применением огнестрельного оружия в городе Фролово один человек погиб, еще трое были доставлены с ранениями в больницу. Полицейские задержали четырех человек. К 10 октября следователи завершили расследование уголовного дела о перестрелке, обвинив местного жителя в убийстве и умышленном причинении вреда здоровью. По данным ведомства, обвиняемый не признает вину, настаивая на самообороне.

Источники сообщили, что шесть уроженцев Дагестана приехали в офис-магазин к бизнесменам из Азербайджана и Армении, где произошла перестрелка, в результате которой погиб бизнесмен из Армении, занимавшийся торговлей во Фролово. Опрошенные "Кавказским узлом" жители города исключили, что конфликт произошел на национальной почве, предположив, что это были "криминальные разборки".

По данным следствия, 10 марта к жителю Фролово на работу явились пятеро волгоградцев, когда у него в офисе было застолье. Они стали обвинять хозяина офиса и его гостей в избиении своего друга и родственника. В ответ мужчина взял пистолет и начал стрелять. В результате стрельбы один из пострадавших скончался в больнице, еще двое были госпитализированы. Стрелявший обвинен по статьям об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщило сообщило следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области.

"Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии расследования свою вину в содеянном фигурант преступлений не признает, настаивая на том, что его действия необходимо расценивать как самооборону", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Житель Северной Осетии получил 16 лет колонии за расстрел людей у кафе", "Арестован подозреваемый по делу о перестрелке с пятью погибшими в Ростовской области", "Участники драки в Дагестане задержаны на границе с Северной Осетией".

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