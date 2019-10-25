Жители Ногайского района признали улучшение качества медуслуг после смены главврача ЦРБ

25 октября 2019, 15:59

После смены главврача Ногайской районной больницы пациентам больше не приходится платить за госпитализацию и лекарства, но проблема с очередью в стационары осталась, констатировали местные жители. Врачи объяснили дефицит коек в местных больницах квотами на финансирование из дагестанского ФОМС.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2017 года жители Ногайского района добились смены главврача районной больницы. Поводом для жалоб стали поборы в больнице и некачественные медицинские услуги. Добиться бесплатной госпитализации в ЦРБ людям было сложно даже при том, что все лекарства приходилось покупать самим, рассказали местные жители.

Медучреждение возглавила замглавврача Фаризат Межитова, а бывший главврач Зармухамед Балигишиев был заподозрен в хищении 1,7 миллиона рублей с помощью подачи в территориальный ФОМС фиктивных документов об оказании медпомощи.

С приходом нового главврача ситуация с врачебной помощью в районной больнице улучшилась, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Ногайского района Исмаил Черкесов. Очереди в стационар, по-прежнему бывают, но госпитализация проходит без проблем, уточнил он. "Место освобождается, и человек ложится, поборов нет. Лекарства тоже выделяются", - рассказал мужчина.

Черкесов привел пример своей родственницы, которая сейчас лечится в этой больнице. "Лежит в больнице, говорит, что все нормально, за лекарства ничего не платили", - уточнил он.

Депутат районного собрания Рустам Адильгереев подтвердил, что ситуация со здравоохранением Ногайском районе изменилась в лучшую сторону. Он уточнил, что сам в районную больницу не попадал, но поток жалоб от местных жителей прекратился. "Мне раньше люди много жаловались, в последнее время уже не жалуются", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" депутат.

Местные жители перестали жаловаться на проблемы с медпомощью, согласился уроженец Ногайского района Алим. Он пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что сейчас живет в Махачкале, но часто посещает район.

"Когда я людей спрашиваю [о ситуации со здравоохранением], они отвечают, что ситуация стала лучше", - сказал Алим.

Жители села Карагас обеспокоены нехваткой мест в сельском стационаре

В больнице села Карагас после смены руководства центральной районной больницы ситуация не улучшилась, отметил житель села Магомед. Он уточнил, что сельская больница находится в подчинении районной больницы и обслуживает жителей четырех сел. При этом, по его словам, в стационаре больницы функционирует 10 коек, из них семь предназначены для дневного пребывания и лишь три рассчитаны на круглосуточное пребывание пациентов. В 2018 году в сельской больнице было 20 коек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед.

Жители села Карагас, возмущенные сокращением количества коек в больнице, встретились с главврачом районной больницы, сообщил Магомед, затруднившись назвать дату встречи. Главврач сообщила сельчанам, что руководство районной ЦРБ было вынуждено сократить стационар по указанию республиканского Минздрава, рассказал мужчина.

Сокращение количества коек с круглосуточным пребыванием пациентов в больницах Ногайского района есть, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница районной больницы. По ее словам, если раньше одна койка круглосуточного стационара должна была быть занята 320 дней в году, то сейчас эта норма снижена до 240 дней. "Это значит, что в остальное время они должны пустовать. Больше этого не оплачивают. Это все зависит от ФОМС", - добавила врач.

Согласно новым правилам, объемы годового финансирования медучреждения, которые выделяет ФОМС, зависят от количества населения. "Деньги, которые выделяются на год, распределяются на 12 месяцев, они идут на оплату питания и на лекарства. Как можно спланировать, сколько в этом месяце человек заболеет или сколько человек в месяц на прием к врачу придут?" - сказала представитель больницы, уточнив, что участковая больница в селе Карагас обеспечивает медпомощью четыре села общим населением свыше 2000 человек.

Больницы вправе требовать компенсации сверхнормативных затрат на лечение

Очереди на госпитализацию представитель ЦРБ связала с недостаточным финансированием со стороны ФОМС. "Места есть, просто эти койки не работают", - сказала она, пояснив, что лечение "сверхнормативного" числа пациентов ФОМС не оплачивает.

Наличие этой проблемы подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель медицинской правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов. "Главная причина проблем медицины в Дагестане – это вот такой подход, когда ФОМС выделяет объемы на оказание определенных медицинских услуг", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Увайсов отметил, что согласно законодательству, формирование общего объема врачебных услуг на медучреждение в ФОМС носит лишь рекомендательный характер. Если в больницу обращаются люди и требуют оказать медицинскую услугу сверх плана, определенного ФОМС, то руководство медучреждения должно оказывать эти услуги, подчеркнул Зияутдин Увайсов. "ФОМС должен выделить эти объемы, а больница обязана принимать пациентов вне зависимости от этих объемов. ФОМС обязан им оплачивать столько, сколько они проведут процедур и лечения", - сообщил представитель «Монитора пациента».

В случае отказа территориального ФОМС оплачивать услуги, оказанные больницей сверх нормы, определенной ФОМС, медучреждение вправе требовать выплат через суд. "Медучреждение не должно ограничиваться оказанием услуг медицинской помощи в размерах квот, выделенных ФОМС", - подчеркнул Увайсов.

В качестве примера представитель «Монитора пациента» привел судебное разбирательство дагестанского частного санатория «Леззет» и Фонда обязательного медицинского страхования, который отказывал санаторию в выплатах за услуги, оказанные свыше определенных для этого санатория объемов. Со слов Увайсова, «Леззет» доказал законность своих требований в Верховном суде России.

Бывший главврач Ногайской ЦРБ оштрафован за превышение полномочий

Бывшего главврача больницы Ногайского района Зармухамеда Балигишиева районный суд признал виновным в превышении полномочий и приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей, сообщил 8 октября "Коммерсант".

По данным издания, подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, попросив суд смягчить ему наказание. Гособвинитель также попросил суд учесть положительную характеристику и личность подсудимого и ограничиться штрафом в 50 тысяч рублей. Ущерб, нанесенный больнице, был к тому времени полностью возмещен, говорится в публикации.

При этом добиваться возвращения похищенных из ТФОМС денег суд предложил фонду в порядке гражданского судопроизводства, поскольку подсудимый не согласился с гражданским иском, заявив суду, что все эти деньги были использованы на приобретение лекарств и ремонт больницы, сообщило издание, уточнив, что ведомство обжаловало решение Ногайского райсуда.

Представитель ТФОМС по Дагестану пояснил корреспонденту «Кавказского узла», что ведомство оспорило отказ удовлетворить гражданский иск в рамках уголовного дела и решение передать вопрос о возмещении ущерба на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

"У нас есть право подавать гражданский иск в рамках уголовного дела. Это у нас практикуется. В первый раз с этим сталкиваемся (с неудовлетворением гражданского иска в рамках уголовного дела. - Прим. «Кавказского узла»)», - сказал представитель ТФОМС.

По его словам, общая сумма ущерба составляет 1,118 миллиона рублей. Юрист пояснил, что представители территориального ФОМС не присутствовали на заседании, а решение суда получили с опозданием, в связи с чем упустили срок исковой давности. Решение по гражданскому иску ТФОМС было вынесено 10 сентября, а ведомство получило его по почте 27 сентября, пояснил представитель ТФОМС.

"Мы сейчас подали ходатайство о восстановлении сроков подачи апелляционной жалобы, потому что решение к нам поступило поздно", - сказал он, добавив, что, если суд восстановит сроки подачи апелляционной жалобы, то ведомство обжалует решение Ногайского райсуда.

Комментариями от Зармухамеда Балигишиева или его представителей относительно решения райсуда и позиции ТФОМС "Кавказский узел" пока не располагает.