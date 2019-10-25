Суд подтвердил невиновность волгоградского активиста Сивцева

25 октября 2019, 12:58

Волгоградский областной суд оставил сегодня в силе решение суда Дубовского района, который не нашел доказательств хулиганства активиста Василия Сивцева.

Как писал "Кавказский узел", после задержания в здании прокуратуры Сивцев находился под арестом двое суток, а 8 августа суд признал его виновным в хулиганстве в здании прокуратуры в Волгоградской области и оштрафовал на 500 рублей. Однако 12 сентября Волгоградский облсуд отменил штраф Сивцеву и вернул дело на новое рассмотрение. Сам Сивцев назвал решение "приятной неожиданностью". Дубовский райсуд прекратил дело активиста. Сивцев заявил, что намерен добиваться отставки задержавших его силовиков.

В административном протоколе говорилось, что Сивцев громко кричал и "беспричинно пытался ворваться в кабинет прокурора Дубовского района". Сам Сивцев утверждает, что хотел подать жалобу на нецелевое использование бюджетных средств одним из районных чиновников, а в прокуратуре воспротивились проведению им видеосъемки.

Прокурор Дубовского района подал протест на решение райсуда, а сотрудница районного отдела МВД подала апелляционную жалобу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Василий Сивцев.

Сам активист подал возражения на протест прокурора и апелляционную жалобу. В документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Сивцев попросил суд оставить постановление без изменения, а протест прокурора и апелляционную жалобу без удовлетворения.

Волгоградский областной суд оставил сегодня в силе постановление суда первой инстанции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь облсуда Александр Тюменцев.

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