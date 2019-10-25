Василий Сивцев на пикете в Дубовке 10 августа 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".

25 октября 2019, 12:58

Суд подтвердил невиновность волгоградского активиста Сивцева

Волгоградский областной суд оставил сегодня в силе решение суда Дубовского района, который не нашел доказательств хулиганства активиста Василия Сивцева.

Как писал "Кавказский узел", после задержания в здании прокуратуры Сивцев находился под арестом двое суток, а 8 августа суд признал его виновным в хулиганстве в здании прокуратуры в Волгоградской области и оштрафовал на 500 рублей. Однако 12 сентября Волгоградский облсуд отменил штраф Сивцеву и вернул дело на новое рассмотрение. Сам Сивцев назвал решение "приятной неожиданностью". Дубовский райсуд прекратил дело активиста. Сивцев заявил, что намерен добиваться отставки задержавших его силовиков.

В административном протоколе говорилось, что Сивцев громко кричал и "беспричинно пытался ворваться в кабинет прокурора Дубовского района". Сам Сивцев утверждает, что хотел подать жалобу на нецелевое использование бюджетных средств одним из районных чиновников, а в прокуратуре воспротивились проведению им видеосъемки.

Прокурор Дубовского района подал протест на решение райсуда, а сотрудница районного отдела МВД подала апелляционную жалобу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Василий Сивцев.

Сам активист подал возражения на протест прокурора и апелляционную жалобу. В документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Сивцев попросил суд оставить постановление без изменения, а протест прокурора и апелляционную жалобу без удовлетворения.

Волгоградский областной суд оставил сегодня в силе постановление суда первой инстанции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь облсуда Александр Тюменцев.

"Кавказский узел" отслеживает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Защита обжаловала решение суда о принудительном обследовании Болтыхова", "Двое ростовских сторонников Мальцева задержаны на выходе из спецприемника", "Двое ростовчан оставлены в СИЗО по обвинению в подготовке беспорядков".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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