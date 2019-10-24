Макгрегор уличил Хабиба в непатриотизме

24 октября 2019, 23:17

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов дерется не за Россию, поскольку выходит на поединки без российского флага, заявил его соперник Конор Макгрегор. По словам спортсмена, его реванш с Хабибом неизбежен.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов одолел ирландца Конора Макгрегора и сохранил пояс чемпиона в легком весе. 16 октября 2018 года Нурмагомедов отказался от боя-реванша с Макгрегором, хотя тот предложил ему 15 млн долларов. Однако 1 января президент UFC Дэйна Уайт заявил, что повторная схватка Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова пройдет в 2019 году.

После поединка между Нурмагомедовым и членами команды соперника произошла драка. Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать обоих бойцов до 10 декабря 2018 года.

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, дал сегодня пресс-конференцию в Москве. По мнению Макгрегора, Хабиб "боится рисковать" и "дерется только с теми, кого может победить".

Ирландский спортсмен, не выступавший в течение целого года после поражения от Хабиба, заявил о своем возвращении в октагон. Он намерен добиться боя-реванша с Нурмагомедовым и провести его хочет в Москве.

"Я сказал ему (Нурмагомедову - прим."Кавказского узла"): «Беги, но ты все равно не убежишь от реванша» [...] Я не считаю, что Нурмагомедов представляет Россию, где его флаг? Я представляю Ирландию и всегда выхожу с ирландским флагом. Нурмагомедов не дерется за Россию", - приводит сегодня слова Макгрегора "Чемпионат.com".

На той же пресс-конференции Макгрегор заявил, что не хочет посещать родину соперника - Дагестан, и дал нелестную оценку землякам Хабиба. При этом он исключил, что когда-нибудь помирится с оппонентом.

"Я бы не сказал, что ненавижу Хабиба. Это разгоряченное соперничество, и скоро оно разрешится. Возможно, когда-нибудь мы помиримся", - сказал он.

На "Кавказском узле" опубликованы биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.