24 октября 2019, 20:01
Два человека госпитализированы с отравлением газом в Дагестане
Врачи назвали тяжелым состояние одного из пострадавших при отравлении газом в Табасаранском районе и готовятся эвакуировать его на вертолете в махачкалинскую клинику.
Инцидент произошел сегодня в селении Гувлиг. "В частном доме вследствие нарушения правил эксплуатации газовых приборов произошло отравление угарным газом", - сообщило ГУ МЧС по Дагестану.
Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу в селе Хучни, говорится в сообщении ведомства.
В Минздраве уточнили, что пострадали два человека. "Один из них в тяжелом состоянии, врачи планируют его эвакуацию на медицинском вертолете в Республиканскую клиническую больницу города Махачкалы", - цитирует представителя министерства "Интерфакс".
"Кавказский узел" также писал, что 22 октября три человека пострадали при взрыве газа в Избербаше. Двое из них санавиацией были доставлены в ожоговый центр в Махачкале.
"Махачкалинец пострадал при взрыве газа", "Директор дагестанской школы стал подозреваемым по делу о взрыве газа", "Человек госпитализирован после взрыва газа в дагестанском селе".
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24 октября 2019, 21:08
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