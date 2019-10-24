Больница. Фото: Геннадий Аносов / Югополис

24 октября 2019, 20:01

Два человека госпитализированы с отравлением газом в Дагестане

Врачи назвали тяжелым состояние одного из пострадавших при отравлении газом в Табасаранском районе и готовятся эвакуировать его на вертолете в махачкалинскую клинику.

Инцидент произошел сегодня в селении Гувлиг. "В частном доме вследствие нарушения правил эксплуатации газовых приборов произошло отравление угарным газом", - сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу в селе Хучни, говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве уточнили, что пострадали два человека. "Один из них в тяжелом состоянии, врачи планируют его эвакуацию на медицинском вертолете в Республиканскую клиническую больницу города Махачкалы", - цитирует представителя министерства "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что 22 октября три человека пострадали при взрыве газа в Избербаше. Двое из них санавиацией были доставлены в ожоговый центр в Махачкале.

Примечание:

"Махачкалинец пострадал при взрыве газа", "Директор дагестанской школы стал подозреваемым по делу о взрыве газа", "Человек госпитализирован после взрыва газа в дагестанском селе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 октября 2019, 21:08

24 октября 2019, 20:11

24 октября 2019, 20:08

24 октября 2019, 19:42

24 октября 2019, 18:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи