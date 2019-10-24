Два человека госпитализированы с отравлением газом в Дагестане

24 октября 2019, 20:01

Врачи назвали тяжелым состояние одного из пострадавших при отравлении газом в Табасаранском районе и готовятся эвакуировать его на вертолете в махачкалинскую клинику.

Инцидент произошел сегодня в селении Гувлиг. "В частном доме вследствие нарушения правил эксплуатации газовых приборов произошло отравление угарным газом", - сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу в селе Хучни, говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве уточнили, что пострадали два человека. "Один из них в тяжелом состоянии, врачи планируют его эвакуацию на медицинском вертолете в Республиканскую клиническую больницу города Махачкалы", - цитирует представителя министерства "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что 22 октября три человека пострадали при взрыве газа в Избербаше. Двое из них санавиацией были доставлены в ожоговый центр в Махачкале.