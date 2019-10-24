Баксанский полицейский обвинен в потере оружия и боеприпасов

24 октября 2019, 19:42

Передано в суд дело о небрежном отношении к службе инспектора ДПС в Кабардино-Балкарии, потерявшего автомат и боеприпасы к нему.

По версии следствия, обвиняемый - сотрудник Баксанского отдела ГИБДД - 12 сентября заступил на ночную смену в составе экипажа ДПС и "допустил утрату автомата и боеприпасов к нему".

Инспектор ДПС обвинен по ч.1 ст.293 УК России (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе). "Уголовное дело передано в суд", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Часть 1 статьи 293 УК России предусматривает наказание, в том числе в виде ареста на срок до трех месяцев.

"Кавказский узел" ранее писал, что глава отдела полиции в Ингушетии был отстранен от должности в связи с халатным исполнением служебных обязанностей его подчиненными. Они не заперли дверь автозака, из которого сбежал обвиняемый, сообщило следствие 4 октября.