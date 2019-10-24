Машина ДПС. Фото: Mitya Aleshkovsky_Flickr.com

24 октября 2019, 19:42

Баксанский полицейский обвинен в потере оружия и боеприпасов

Передано в суд дело о небрежном отношении к службе инспектора ДПС в Кабардино-Балкарии, потерявшего автомат и боеприпасы к нему.

По версии следствия, обвиняемый - сотрудник Баксанского отдела ГИБДД - 12 сентября заступил на ночную смену в составе экипажа ДПС и "допустил утрату автомата и боеприпасов к нему".

Инспектор ДПС обвинен по ч.1 ст.293 УК России (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе). "Уголовное дело передано в суд", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Часть 1 статьи 293 УК России предусматривает наказание, в том числе в виде ареста на срок до трех месяцев.

"Кавказский узел" ранее писал, что глава отдела полиции в Ингушетии был отстранен от должности в связи с халатным исполнением служебных обязанностей его подчиненными. Они не заперли дверь автозака, из которого сбежал обвиняемый, сообщило следствие 4 октября.

Примечание:

"Дело уроженца Кабардино-Балкарии поставило вопрос о халатности полицейских", "Дело об избиении в полиции Нальчика возвращено прокурору после пропажи доказательств", "Ингушский полицейский заподозрен в халатности на 9 миллионов рублей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 октября 2019, 21:08

24 октября 2019, 20:11

24 октября 2019, 20:08

24 октября 2019, 20:01

24 октября 2019, 18:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи