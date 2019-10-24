Сельский депутат арестован в Дагестане

24 октября 2019, 18:36

Суд постановил заключить под стражу депутата Ботлихского сельсовета, заподозренного в мошенничестве с зарплатой сотрудникам местного центра соцобеспечения.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября силовики задержали бывшего главу дагестанского села Ботлих, подозреваемого в необоснованной выплате 1,2 миллиона рублей своим родственницам. Его подозревают в совершении мошенничества во время работы на посту директора Комплексного центра социального обеспечения населения в Ботлихском районе, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сегодня управление Следкома по Дагестану подтвердило возбуждение дела против депутата Ботлихского сельсовета. "По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Это уже второе возбужденное за последние полгода уголовное дело против депутата. Ранее его заподозрили в превышении полномочий при выделении в аренду земельного участка. По данным следствия, в 2013 году, занимая пост главы села Ботлих, он незаконно предоставил в аренду родной сестре участок из земель сельхозназначения сроком на 11 месяцев. А в январе 2014 года заключил с ней договор аренды этого же земельного участка сроком на 49 лет.

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