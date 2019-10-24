Наручники. Фото: Денис Яковлев / Югополис

24 октября 2019, 18:36

Сельский депутат арестован в Дагестане

Суд постановил заключить под стражу депутата Ботлихского сельсовета, заподозренного в мошенничестве с зарплатой сотрудникам местного центра соцобеспечения.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября силовики задержали бывшего главу дагестанского села Ботлих, подозреваемого в необоснованной выплате 1,2 миллиона рублей своим родственницам. Его подозревают в совершении мошенничества во время работы на посту директора Комплексного центра социального обеспечения населения в Ботлихском районе, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сегодня управление Следкома по Дагестану подтвердило возбуждение дела против депутата Ботлихского сельсовета. "По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Это уже второе возбужденное за последние полгода уголовное дело против депутата. Ранее его заподозрили в превышении полномочий при выделении в аренду земельного участка. По данным следствия, в 2013 году, занимая пост главы села Ботлих, он незаконно предоставил в аренду родной сестре участок из земель сельхозназначения сроком на 11 месяцев. А в январе 2014 года заключил с ней договор аренды этого же земельного участка сроком на 49 лет.

Новости о кадровых чистках в Дагестане, которые проводятся там с начала 2018 года, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Дагестанские журналисты заявили об угрозе преследования для большинства глав муниципалитетов", "Главврач перинатального центра в Хасавюрте переведена под домашний арест", "Коммерсант": бывший директор "Анжи" обвинен в хищении более 1 млн долларов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 октября 2019, 19:42

24 октября 2019, 18:25

24 октября 2019, 18:02

24 октября 2019, 17:09

24 октября 2019, 16:29

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи