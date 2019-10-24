24 октября 2019, 18:02

Арестован подозреваемый по делу о перестрелке с пятью погибшими в Ростовской области

Суд в Ростове-на-Дону вынес решение о двухмесячном аресте Василия Дакишвили, задержанного после перестрелки на хуторе Чернозубов в Орловском районе.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября пять человек погибли и двое получили ранения во время конфликта со стрельбой в Орловском районе Ростовской области. Состояние пострадавших врачи оценили как тяжелое. 23 октября силовики задержали одного участника перестрелки и продолжили поиск еще нескольких подозреваемых.

Поминки по трем уроженцам Чечни, которые стали жертвами земельного конфликта на хуторе Чернозубов, собрали жителей Чечни и Ростовской области. Похороны прошли сегодня в Ачхой-Мартановском районе.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Дакишвили до конца декабря. Представитель прокуратуры заявил в суде, что следствие считает его организатором преступления.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 декабря включительно", - приводит слова судьи ТАСС.

Дакишвили отверг все обвинения. "Есть много людей, которые знают, что я в этом участия не принимал и что я против таких методов", - приводит его слова издание 1rnd.ru.

Обвиняемый также заявил, что ему не предоставили адвоката, на котором он настаивал. Сторона обвинения пояснила суду, что у адвоката, которого просил Дакишвили, нет юридического образования.

Примечание:

"Вертолеты с бойцами ОМОН прибыли на место перестрелки чеченских фермеров", "Отменен приговор по делу о стрельбе полицейского в ростовчанина", "Участники драки со стрельбой в Краснодаре обвинены в хулиганстве".

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