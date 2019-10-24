Около 50 волгоградцев посетили открытие выставки городского костюма

24 октября 2019, 03:50

На выставке "Модные хроники города" в Волгограде представлены документы, фотографии и экспонаты, посвященные истории моды города в XX веке. Опрошенные "Кавказским узлом" горожане, посетившие открытие выставки, отметили преемственность поколений в моде.

Выставка документов, фотографий и экспонатов «Модные хроники города», посвященная истории моды в России в XX веке на примере развития городского костюма в Царицыне-Сталинграде-Волгограде, открылась 23 октября в областной библиотеке имени Горького, передает присутствовавшая на открытии выставки корреспондент "Кавказского узла".

Среди экспонатов – журналы мод, фотографии повседневной одежды жителей Царицына (такое название носил Волгоград до 1925 года) и Сталинграда (так город назывался с 1925 по 1961 годы), костюмы и аксессуары частных коллекций.

Заведующая отделом «Электронный читальный зал» библиотеки Мария Гончарова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что идея выставки принадлежит ей.

«Я хотела показать развитие моды в России на примере нашего города... Мы дали клич в Интернете, чтобы, если у кого-то сохранилось что-то из дореволюционного или советского периода, поделились своими историями. Люди нас поддержали. Особый интерес представляют экспонаты, представленные членами Царицынского генеалогического общества. Самым старинным экспонатом является детская рубашонка дореволюционного периода. Также из старинных вещей представлен вышитый бисером жилет 40-50-х годов XX века. Еще интересный экспонат – голубая японская куртка 70-х годов, которую владелец получил за десять килограммов тыквенных семечек. Лучшие образы европейской моды можно было найти и в Царицыне. Модницам предлагался большой ассортимент швейных изделий в большом торговом доме «Братья Добины», в магазине готового платья «Товарищество Д. и Берлих», модном магазине Яблоковых, дамском конфекционе Муратовой», - рассказала она.

По словам Гончаровой, материалы из личного семейного архива, которые показывают процесс эволюцию мужского костюма в Царицыне, предоставил известный волгоградский коллекционер Алексей Автухов. Среди них - уникальные фотографии, на которых изображены модные образы главным образом местных чиновников и служащих.

Также на выставке были показаны модели советской эпохи - платья 50-80-х годов, популярные в 70-е годы брюки-клеш, вечерние женские сумки послевоенной поры и другое. Дефиле в платьях последних десятилетий прошлого века устроили сами работницы библиотеки.

Пресс-секретарь Волгоградского краеведческого музея Инга Иванова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что участие в формировании основной экспозиции приняли сотрудники музея.

«Часть экспозиции – из личного фонда Бориса Колесникова, научного сотрудника нашего музея», - рассказала она.

Член Царицынского генеалогического общества Елена Филонич рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что для членов общества «предметы быта, одежды, аксессуары являются формой сохранения памяти истории наших семей».

«Моя мама очень любила шляпки. Поэтому сегодня (23 октября) в экспозиции представлена шляпка-таблетка и шляпка с бантом, которые активно рекламировались в журналах мод 1950-х годов... На выставке есть еще и духи, которые были символами поколения. Это и «Красная Москва», и польские духи», - считает Филонич.

Открытие выставки посетили около 50 человек. Они поделились своими впечатлениями от экспозиции с корреспондентом "Кавказского узла".

«Мне было особенно интересно, что это выставка из частных коллекций. Мы долго хранили туфли, шифоновое платье и сумочку мамы, пока они не исчезли при переезде. У меня было цветастое платье, такое, как представлено здесь. Я шила его на заказ», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Галина Шипилова.

«Мода недалеко ушла. У меня, например, висит в шкафу почти такая же блузка из крепдешина, и я ее ношу. Такой экскурс в прошлое очень полезен», - отметила Елена Борисова.

«Нам провели экскурс по эпохам. Я не увидела большой разницы между тем, что носят сегодня, и тем, что носили сто лет назад. Меняются (разве что) материалы. Мы поняли, что кримплен - это не модно. Сейчас вне зависимости от уровня доходов и возможности менять гардероб люди стремятся к натуральным тканям. Сейчас одежда более простая и универсальная», - считает Нина Максимова.

Выставка в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького продлится до конца года, пишет культура.рф.