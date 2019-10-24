Жители Сочи потребовали запретить строительство на месте детской площадки

24 октября 2019, 01:52

Вокруг детской площадки в селе Краевско-Греческое возвели строительный забор, и детям теперь негде играть. Активисты движения "За Сочи" обратились в прокуратуру города с требованием обязать правоохранителей разобраться с установкой ограждения.

Сообщение о строительстве забора вокруг детской площадки в поселении Краевско-Греческая поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 22 октября. "Группа из десяти-двенадцати человек приехала и без всяких документов стала рыть ямы для установки забора, тем самым перекрыли подход к детской площадке", - написал автор сообщения Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

На месте оборудованной детской площадки появился строительный забор, передает корреспондент "Кавказского узла". Присутствовавшие на площадке рабочие отказались говорить, кто является заказчиком работ и на каких основаниях они их проводят.

По словам местных жителей, приезжавший на место участковый не составил протокол и не стал выяснять личности рабочих. "По ситуации... проводится проверка. О принятом решении будет уведомлен заявитель", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители села рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в августе 2017 года на имя бывшего главы города Анатолия Пахомова подавали коллективное заявление. "Детская площадка по ул. Краевско-Греческая... - единственное место в этом районе, которое очень нужно детям", - говорится в нем (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В заявлении, которое подписали около 30 человек, указано, что площадка появилась здесь в 2004 году и после этого этот участок земли неоднократно пытались продать под застройку "то многоэтажного дома, то частного". Жители утверждают, что в 2004 году проект предусматривал на этом месте детскую площадку, на него были выделены деньги и площадку оборудовали. "Есть акт приемки законченных работ от 10 декабря 2004 года", - говорится в письме.

Ответа на это заявление не последовало, и теперь здесь установили строительный забор, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Лариса Софронова.

Активистка Овсана Апресьянц рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что жители обращалась в администрацию Хостинского района с требованием не передавать территорию площадки застройщику.

"В связи с многочисленными обращениями граждан, проживающих по улице Краевско-Греческая в администрацию Хостинского района... отозвано ранее выданное разрешение на строительство", - говорится в ответе администрации района от 28 мая 2012 года (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Нас убедили, что трогать детскую площадку больше не будут, но разрешения все равно выдавались разным лицам", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Геннадий Софронов.

Лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца показала корреспонденту "Кавказского узла" переписку с правоохранительными органами по поводу того участка.

"Нам давались ответы, что постановления об отказе в возбуждении уголовного дела участковым по факту мошенничества (при захвате территории детской площадки) отменены и ему прокурор района поручил выполнить определенные проверочные мероприятия... никаких действий произведено не было", - рассказала Негоруца.

В частности, из постановления прокурора Хостинского района от 27 августа 2018 года следует, что прокуратурой района постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту попытки захватить территорию детской площадки отменено, материал направлен в полицию для проведения дополнительной проверки (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Прокуратура района требовала от полицейских опросить причастных к захвату детской площадки лиц и истребовать и приобщить правоустанавливающую документацию на земельные участки и провести осмотр места с участием специалиста.

Лидер движения рассказала, что 23 октября активисты вновь подали жалобу в прокуратуру Сочи на бездействие правоохранителей и потребовали провести проверку по поводу правомерности возведения ограждения вокруг площадки.

В прокуратуре Сочи подтвердили прием жалобы от членов движения "За Сочи". Жители заявили, что если забор не уберут в течение недели, то они будут вынуждены убрать его своими силами, так как их детям негде играть.