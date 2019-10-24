24 октября 2019, 00:30

Глава сельсовета на Ставрополье обвинен в халатности

Передано в суд дело бывшего главы Нефтекумского района Ставропольского края Тагира Беккуватова, обвиненного в махинациях при выполнении контракта по ремонту дорог.

По версии следователей, в декабре 2016 года глава подписал акт выполненных работ по контракту на ремонт автомобильных дорог, который не был завершен.

Следователи полагают, что таким образом он пытался избежать ответственности за неисполнение бюджета на 2016 год. Беккуватову предъявлено обвинение в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ), дело направлено в суд, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета на своем сайте. Отметим, санкции статьи предусматривают до трех месяцев ареста.

Комментариев от Беккуватова или его представителей относительно обвинения и направления дела в суд не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что главный архитектор администрации Грачевского района заподозрена в халатности. Она не проверила документацию на ввод в эксплуатацию домов для переселяемых из аварийного жилья людей в селе Грачевка и не осмотрела эти объекты, но подписала разрешения на их ввод, заявило 17 августа 2107 года следствие.

Примечание:

"Следком заявил о многомиллионном ущербе Фонду медстраха на Ставрополье", "Эксперты: арест главы Минстроя Ставрополья бросает тень на руководство региона", "Врач заподозрена в халатности после смерти пациента на Ставрополье".

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