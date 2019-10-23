Касумкент. Дагестан. Фото: foto-gorodov.ru/city/kasumkent/653-1.html https://ru.wikipedia.org

23 октября 2019, 20:00

Глава стройфирмы в Дагестане заподозрен в хищении бюджетных денег 

Директор частного строительного предприятия в Сулейман-Стальском районе подозревается в том, что похитил из бюджета 880 тысяч рублей, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, руководитель частного строительного предприятия завысил объемы и стоимость работ по благоустройству пешеходной зоны одной из улиц в селении Касумкент. В результате подозреваемый присвоил более 880 тысяч рублей, выделенных из бюджета республики, сообщило МВД Дагестана.

"В отношении злоумышленника собран материал для принятия процессуального решения. В действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 24 сентября депутаты сельсовета в Сулейман-Стальском районе досрочно прекратили полномочия главы поселения, осужденного за хищение из бюджета. Глава сельского поселения Карчаг был признан судом виновным в хищении 100 тысяч рублей, выделенных на строительные работы, уточнила прокуратура.

Примечание:

"Дело о мошенничестве с деньгами ФОМС в Дагестане дошло до суда", "Сотрудник МФЦ в Дагестане обвинен в мошенничестве на 14,5 миллиона", "Махачкалинец заподозрен в обмане дольщиков".

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