22 октября 2019, 22:38
Житель Владикавказа получил три года условно за комментарии в соцсети
Суд в Северной Осетии признал виновным местного жителя в оскорблении по национальному признаку в соцсети, сообщили сегодня в МВД.
По данным ведомства, 26-летний житель Владикавказа опубликовал оскорбляющие людей комментарии в социальной сети "ВКонтакте", и в начале года был оштрафован за это. Эксперты, которые проводили лингвистические исследования, пришли к выводу, что в его высказываниях негативно оценивается группа лиц по признакам национальности, языка, происхождения, проинформировали в МВД по Северной Осетии.
Оштрафованный продолжил публиковать оскорбительные комментарии в адрес лиц других национальностей, и за повторное нарушение был привлечен к уголовной ответственности по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства (ч.2 ст.282 УК России). Советский райсуд Владикавказа приговорил его к трем годам лишения свободы условно, пишет со ссылкой на представителя ведомства "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле суд признал 26-летнего жителя Северной Осетии виновным в разжигании межнациональной розни в соцсети и постановил оштрафовать его на 10 тысяч рублей.
"Депутат молодежного парламента Северной Осетии оштрафован за оскорбление христиан", "Житель Ингушетии оштрафован за комментарии в соцсети", "Житель Кабардино-Балкарии осужден за экстремистские комментарии".
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