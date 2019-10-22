Наблюдатели ОБСЕ не выявили нарушений в зоне карабахского конфликта

22 октября 2019, 18:39

Мониторинг миссии ОБСЕ в зоне карабахского конфликта не выявил нарушений режима прекращения огня, сообщили сегодня в МИД Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сообщил сегодня об обстрелах двух сел на границе с Арменией, насчитав 20 нарушений режима перемирия за сутки. Нагорный Карабах, который ведет еженедельный подсчет обстрелов со стороны Азербайджана, к 19 октября насчитал 150 нарушений режима прекращения огня.

"22 октября, согласно достигнутой с властями Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе с Азербайджаном, юго-восточнее Акны", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МИД Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, со стороны Нагорного Карабаха наблюдение вели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Михаил Олару (Молдова). С азербайджанской стороны мониторинг провели полевой помощник представителя председателя ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник Саймон Тиллер (Великобритания).

"Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком", - уточнили в МИД Нагорного Карабаха.