Краснодарцы вышли на пикет против строительства храма

22 октября 2019, 16:08

Члены садового товарищества под Краснодаром протестуют против уничтожения лесополосы, на месте которой, по их данным, готовится строительство храма.

Пикет членов садоводческого некоммерческого товарищества "Строитель» прошел сегодня на 10-м километре Ростовского шоссе Краснодара. За акцией следят полицейские.

Протестующие сообщили, что землю передало церкви руководство садового товарищества, информировал сегодня "Блокнот-Краснодар".

На видео, опубликованном сегодня на канале издания в Youtube, видны около 20 человек, в том числе двое полицейских. "Земля передана в дар на основании решения уполномоченных. И на сегодняшний день в уголовном процессе выяснено, что подтверждающих документов у этих уполномоченных нет", - говорит собравшимся один из мужчин. О том, что это за уголовный процесс, на видео не поясняется.

Пользователи сообщества typodar в соцсети Instagram поддержали протестующих. "Разве можно так строить церкви? Обманывая людей?" - написал butskhrikidzekholiavko. "Хватит убивать деревья в нашем городе!" - отреагировал milashevskayad__.

"Уже половина СНТ по Ростовке, начиная с 10-го километра, погрязла в незаконных дележках земли/леса/дорог", - прокомментировал пользователь atommata.

По состоянию на 16.00 мск 22 октября публикация о пикете собрала 15,2 тысячи просмотров и 69 комментариев.

На сайте Кубанской митрополии к 16.00 мск 22 октября не появилось информации о строительстве храма в СНТ "Строитель" и комментариев относительно сегодняшнего пикета.

Ранее "Кавказсаий узел" писал, что в июле мэр Сочи Анатолий Пахомов пообещал жителям микрорайона "Гагаринский" построить спортивную площадку на участке земли, который попросила Сочинская епархия для строительства храма. Жители микрорайона приняли на собрании решение проконтролировать обещание мэра.