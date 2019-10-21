21 октября 2019, 20:58

Сотрудник Дагестанского медуниверситета обвинен по делу о мошенничестве

Обвинение в покушении на мошенничество предъявлено начальнику управления Дагестанского медицинского университета (ДГМУ), задержанному при получении 150 тысяч рублей, сообщил Следком. 

По данным следствия, в августе жительница республики подала заявление о переводе сына в ДГМУ. В начале сентября приказом ректора молодой человек был зачислен на 5 курс лечебного факультета вуза. При этом обвиняемый скрыл от нее этот факт и потребовал 200 000 рублей за его перевод.

"Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы [...] 11 сентября при получении денежных средств в размере 150 000 рублей он был задержан", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканского Следкома. 

Сотруднику вуза было предъявлено обвинение по статье о покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 30, часть 3 стать 159 УК России). Статья предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. 

Комментариев обвиняемого или его официальных представителей пока не поступало. 

Как сообщал "Кавказский узел", в середине октября двое жителей Махачкалы были заподозрены в том, что завладели 17 муниципальными земельными участками, нанеся городу ущерб на 13 миллионов рублей.

Примечание:

"Глава дагестанского села обвинен в присвоении земельного участка", "Дело о мошенничестве с деньгами ФОМС в Дагестане дошло до суда", "Сотрудник МФЦ в Дагестане обвинен в мошенничестве на 14,5 миллиона". 

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