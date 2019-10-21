Сотрудник Дагестанского медуниверситета обвинен по делу о мошенничестве

21 октября 2019, 20:58

Обвинение в покушении на мошенничество предъявлено начальнику управления Дагестанского медицинского университета (ДГМУ), задержанному при получении 150 тысяч рублей, сообщил Следком.

По данным следствия, в августе жительница республики подала заявление о переводе сына в ДГМУ. В начале сентября приказом ректора молодой человек был зачислен на 5 курс лечебного факультета вуза. При этом обвиняемый скрыл от нее этот факт и потребовал 200 000 рублей за его перевод.

"Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы [...] 11 сентября при получении денежных средств в размере 150 000 рублей он был задержан", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканского Следкома.

Сотруднику вуза было предъявлено обвинение по статье о покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 30, часть 3 стать 159 УК России). Статья предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Комментариев обвиняемого или его официальных представителей пока не поступало.

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