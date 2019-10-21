21 октября 2019, 20:03

Воспитанники детсада отравились в Калмыкии

Десять детей заразились кишечной инфекцией в детском саду в Приютненском районе. Главный санитарный врач Калмыкии указал на грубое нарушение персоналом санитарных норм.

"У десяти детей диагностирована норовирусная инфекция, в народе - "кишечный грипп". Состояние заболевших - средней тяжести, никто не госпитализирован, лечение производится", - заявил сегодня главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

По его данным, работа детского сада приостановлена. Санджиев подчеркнул, что "причина заболевания детей - грубое нарушение персоналом санитарных норм", пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в конце августа трое детей в райцентре Яшалта в Калмыкии отравились химикатами. Один из них умер в больнице, двое были помещены в реанимацию. В больницу попала и мать детей. В сентябре пострадавшие были выписаны из больницы.

Примечание:

"Норовирус обнаружен у воспитанников интерната в Волгоградской области", "Число отравившихся в Волгограде возросло до 70", "В доме-интернате в Волгоградской области произошло массовое отравление детей".

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