21 октября 2019, 20:03
Воспитанники детсада отравились в Калмыкии
Десять детей заразились кишечной инфекцией в детском саду в Приютненском районе. Главный санитарный врач Калмыкии указал на грубое нарушение персоналом санитарных норм.
"У десяти детей диагностирована норовирусная инфекция, в народе - "кишечный грипп". Состояние заболевших - средней тяжести, никто не госпитализирован, лечение производится", - заявил сегодня главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.
По его данным, работа детского сада приостановлена. Санджиев подчеркнул, что "причина заболевания детей - грубое нарушение персоналом санитарных норм", пишет "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в конце августа трое детей в райцентре Яшалта в Калмыкии отравились химикатами. Один из них умер в больнице, двое были помещены в реанимацию. В больницу попала и мать детей. В сентябре пострадавшие были выписаны из больницы.
"Норовирус обнаружен у воспитанников интерната в Волгоградской области", "Число отравившихся в Волгограде возросло до 70", "В доме-интернате в Волгоградской области произошло массовое отравление детей".
21 октября 2019, 21:30
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Активисты поддержали осужденных по делу "Артподготовки"* волгоградцев
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21 октября 2019, 21:24
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21 октября 2019, 20:58
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Сотрудник Дагестанского медуниверситета обвинен по делу о мошенничестве
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Заместитель кадия, опровергавший версию об атаке джиннов на дом жителя села Вашендарой, вовлекся в характерную для властей Чечни практику публичных порицаний. Прилюдные порицания людей представителями духовенства не приветствуются в исламе, указал исламовед Ахмет Ярлыкапов.
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