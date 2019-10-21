Четыре человека пострадали при взрыве в Сочи

21 октября 2019, 04:01

Мужчина погиб, трое детей госпитализированы с ожогами после взрыва в частном доме в Сочи.

Взрыв произошел в частном доме в селе Каштаны вечером 20 октября.

В результате взрыва погиб мужчина, трое детей в возрасте от четырех до девяти лет госпитализированы с ожогами. Позднее они в стабильном состоянии были выписаны домой, сообщает ТАСС.

По предварительной версии, взорвался газовый баллон. Рассматривается также версия, согласно которой взрыв произошел при изготовлении самодельных петард, пишет "Кубань 24".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 сентября в Тихорецке четыре человека пострадали при взрыве газового оборудования в автомобиле.