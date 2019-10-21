21 октября 2019, 04:01
Четыре человека пострадали при взрыве в Сочи
Мужчина погиб, трое детей госпитализированы с ожогами после взрыва в частном доме в Сочи.
Взрыв произошел в частном доме в селе Каштаны вечером 20 октября.
В результате взрыва погиб мужчина, трое детей в возрасте от четырех до девяти лет госпитализированы с ожогами. Позднее они в стабильном состоянии были выписаны домой, сообщает ТАСС.
По предварительной версии, взорвался газовый баллон. Рассматривается также версия, согласно которой взрыв произошел при изготовлении самодельных петард, пишет "Кубань 24".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 сентября в Тихорецке четыре человека пострадали при взрыве газового оборудования в автомобиле.
"Два человека пострадали при взрыве газового оборудования в Дагестане", "Суд отменил оправдательный приговор по делу о взрыве в банкетном зале "Лайли", "Махачкалинец пострадал при взрыве газа".
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