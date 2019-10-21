Пользователи соцсетей поставили под сомнение квалификацию дела о драке в Нальчике

21 октября 2019, 01:04

Гибель полицейского после драки с коллегой в Нальчике следует рассматривать как умышленное причинение смерти, а не убийство по неосторожности, считают пользователи соцсетей. У погибшего лейтенанта полиции остались двое детей.

Как писал "Кавказский узел", полицейский скончался после драки с коллегой, которая произошла вечером 18 октября в институте повышения квалификации в Нальчике. После гибели сотрудника полиции следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК России).

Первую драку полицейских удалось прекратить, однако вскоре конфликт вспыхнул вновь. Когда дерущихся разняли во второй раз, один из них был мертв. Погибшим оказался лейтенант полиции из Карелии, второй участник драки - сотрудник ППС имени А. Кадырова МВД Чечни, сообщил со ссылкой на свой источник "Интерфакс".

Погибшего сотрудника полиции звали Александр Флегонтов, ему было 34 года, сообщило 20 октября МВД Карелии.

"С 2017 года являлся сотрудником отряда специального назначения "Гром" [...] Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. За образцовое исполнение служебных обязанностей поощрялся руководством. У Александра Флегонтова осталось двое детей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Министерство республики пообещало оказать семье погибшего полицейского "всю необходимую помощь".

"По Нальчику: у погибшего - перелом основания черепа и перелом челюсти. Как-то не очень на 109 тянет, да? Скорее на 111-4", - говорится в сообщении, опубликованном на канале "Омбудсмен полиции" в Telegram.

Квалификация происшествия в Нальчике как причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК России) вызвала бурное обсуждение пользователей "ВКонтакте".

Так, пост о возможных обстоятельствах гибели полицейского из Карелии, опубликованный 19 октября в 18.41 на странице группы "Омбудсмен полиции", по состоянию на 00.45 мск собрал более 69 750 просмотров и не менее 170 комментариев. Многие из подписчиков сочли статью слишком мягкой.

"Так всё-таки здесь не 109-я часть 1, а статья 111 часть 4", - написал Андрей Андреев.

"Чистой воды часть 4 статьи 111 УК РФ. Практически классический пример", - отметил Дмитрий Ермолаев.

Максимальное наказание, предусмотренное по статье о причинении смерти по неосторожности, предполагает лишение свободы на срок до четырех лет. Статья об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК России) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

В вероятности серьезного наказания усомнились пользователи сообщества "Другой Нальчик" в Facebook.

"(Аслану) Черкесову за убийство в драке дали 20 лет за фаната "Спартака", а сколько дадут этому за убийство полицейского? Вот это большущий вопрос!" - написал Тенгизов Аслан.

"Если конфликт происходит между сотрудниками, то как они обращаются с гражданскими? Коллеги, которые допустили убийство человека, - свидетели или всё-таки соучастники, которые не предприняли попытку предотвратить убийство? Вопросов много! Вынесет ли следствие объективное процессуальное решение - тоже вопрос. А основной вопрос к руководству ведомства: как такое возможно в правоохранительных органах?" - высказался Музариф Абазов.

"На мой взгляд, в самой системе МВД нездоровая обстановка. Можно сделать вывод о том, какого рода профессионализм там повышают", - возмутилась Лариса Бижоева.

"Читаю комментарии, коллеги, и понимаю, что руководству страны и МВД нужно срочно менять имидж полицейских", - прокомментировал пользователь Murat Kushkha.

По состоянию на 00.55 мск на сайтах и страницах в социальных сетях МВД Чечни нет информации о проверке сотрудника.