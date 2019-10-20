Спектакль московского театра прошел в Кутаиси на фоне протестов

20 октября 2019, 14:21

Показ спектакля московского театра в Грузии неприемлем, заявили 19 октября участники протестной акции в Кутаиси. Представитель кутаисского театра призвал не политизировать гастроли российских коллег.

Акция перед зданием театра имени Ладо Месхишвили в Кутаиси была организована движением "Россия - оккупант". Ее участники выразили протест против гастролей московского театра "У Никитских ворот".

"Для нас визит московского театра неприемлем", - привел на своем сайте слова одного из организаторов акции Ники Деисадзе грузинский "Первый канал".

В свою очередь худрук кутаисского театра Котэ Абашидзе назвал акцию "результатом информационного вакуума". "Это творческая дружба между двумя театрами, не имеющая ничего общего с политикой. Это народная дипломатия. У нас гостит замечательный еврейский режиссер Марк Розовский, который неоднократно выражал свою солидарность Грузии", - процитировал Абашидзе тот же телеканал.

Котэ Абашидзе предпочел не акцентировать внимание на российском гражданстве Марка Розовского, обратил внимание блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Лично мне - забавно про еврейского режиссера :-). Вероятно, это показалось говорящему, если верить информации Первого ТВ Грузии, более политкорректной формой, чем сказать "российский режиссер", - написал сегодня блогер.

Член оппозиционного объединения "Сила в единстве" Георгий Тевдорадзе обвинил руководство театра имени Месхишвили в коллаборационизме. "Аплодировать оккупанту и говорить, что искусство не политическая тема – это минимум ответственности, а, если пойти дальше, то это очень большой коллаборационизм. Поэтому мы протестуем", - процитировали 19 октября Георгия Тевдорадзе "Новости-Грузия".

В акции протеста приняли участие и актеры кутаисского театра, которые раздали пришедшим на спектакль зрителям стикеры "Россия - оккупант", сообщило сегодня РИА "Новости". Несколько актеров и их сторонники потребовали от российских актеров признать "оккупацию" грузинских территорий. "Российская оккупация, которая длится сегодня, неприемлема. На этом фоне мы считаем неправильным визит московского театра. Поэтому мы напомнили зрителям, что Россия оккупировала 20% нашей территории", - привело агентство слова актрисы Инги Какиашвили.

В августе 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, после чего парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией. С тех пор Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".

При этом показ спектакля московского театра на фоне протестной акции все же состоялся. Режиссер театра "У Никитских ворот" Марк Розовский пояснил во время выступления в Кутаиси, что в представленном спектакле "Мой внук Вениамин", поставленном по произведению российской писательницы, номинанта Нобелевской премии Людмилы Улицкой, "человечность побеждает ненависть".

По его мнению, в жизни, как и в этом спектакле, "человечность должна одолеть ненависть". "Ненависть ничего не принесет. Лично я испытываю своего рода чувство стыда. Это очень хорошее чувство. Когда появляется несправедливость, мы, люди искусства, обязаны испытывать чувство стыда из-за этого. Мы должны совместно противостоять злу, несправедливости, вероломству", - цитирует сегодня Марка Розовского "Интерпрессньюс".

По словам Розовского, показ спектакля прошел "при аншлаге, с большим успехом". "В зале никаких эксцессов не было - только аплодисменты", - приводит сегодня его слова "Коммерсант".