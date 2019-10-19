19 октября 2019, 00:07

Источники рассказали о повторном задержании главного архитектора Каспийска

Начальник отдела по строительству и архитектуре администрации Каспийска Ахмед Махов, отпущенный под домашний арест, был 19 октября задержан на выходе из суда по новому уголовному делу, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суд постановил заключить Ахмеда Махова под домашний арест до 25 октября.

Начальник отдела по строительству и архитектуре администрации Каспийска был задержан 15 октября по подозрению в превышении должностных полномочий, ему грозит до десяти лет лишения свободы. По данным следствия, Махов в декабре 2012 года с нарушениями законодательства выдал строительному кооперативу разрешение на строительство девятиэтажного 198-квартирного жилого дома.

Махова задержали по новому делу, сообщил источник в правоохранительных органах. "После того, как суд избрал для Махова меру пресечения в виде домашнего ареста, он был повторно задержан в рамках нового уголовного дела", - процитировал слова источника ТАСС.

Задержание произошло на выходе из суда, со ссылкой на собственный источник проинформировала "Молодежь Дагестана". По данным этого источника, второе уголовное дело также возбуждено по статье о превышении полномочий и связано с продлением срока действия разрешения на строительство дома.

"Материалы по факту незаконного продления разрешения на строительство высотки выделены в отдельное дело, и в рамках него сегодня был задержан Махов", - процитировали слова своего источника "Кавказ.Реалии".

Комментариев относительно уголовного преследования Махова на сайте городского округа Каспийска к 00.06 мск 19 октября не появилось.

В Дагестане с начала 2018 года проводятся кадровые чистки, новости о них "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Суд в Дагестане досрочно освободил Мусу Мусаева", "Дело о мошенничестве с деньгами ФОМС в Дагестане дошло до суда",  "16 строительных объектов пойдут под снос в Дагестане".

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