Дагестанские историки ответили на обвинения в плагиате

18 октября 2019, 23:54

Три сотрудника ДГПУ заявили, что претензии историка Сергея Манышева к их статье необоснованны. Спорная публикация успешно прошла проверку на плагиат, утверждают издатели. Манышев, решивший отстаивать свое мнение в суде, назвал плагиат "тотальной проблемой" Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", историк Сергей Манышев 9 октября публично заявил, что три кандидата наук из Дагестанского государственного педагогического университета скопировали текст его школьной работы для рецензируемого научного издания, подписав незначительно переработанную статью своими именами. По словам Манышева, коллеги отказались заплатить ему компенсацию, и он решил обратиться в суд.

Авторы статьи, на которую указал Сергей Манышев, заявили, что их статья прошла проверку на плагиат, которая показала высокий процент оригинальности текста. "Претензии Сергея Манышева к нам считаем необоснованными", – говорится в сообщении от имени трех авторов, переданном корреспонденту "Кавказского узла" кандидатом исторических наук Наидой Мугутдиновой.

Историки подчеркнули, что в ссылках к спорной публикации указана и одна из работ Манышева. "В своей работе мы ссылаемся на его труд. Это не запрещено законом", – сказано в сообщении. При этом они отметили, что незнакомы с публикацией школьной статьи Манышева в "Махачкалинских известиях", о которой тот говорит.

Текст работы, которая, как считает Манышев, подверглась плагиату, публиковался в газете "Махачкалинские известия", сборнике тезисов Ростовского мединститута и сборнике по материалам конференции, проводившейся СПбГУ.

Кандидат исторических наук Рабадан Султанбеков заявил корреспонденту "Кавказского узла", что Манышев "не показывает" текст своей школьной статьи. "Мы не читаем школьные работы, опубликованные 15-20 лет назад. В списке же использованной нами литературы есть ссылка на [одну из работ] Сергея Манышева. Так же, как и на другие всем доступные источники", – отметил историк.

Статья "Вклад учителей и школьников Махачкалы в достижение победы над фашистской Германией" проверялась редколлегией журнала "Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион" перед публикацией, и в ней не было найдено элементов плагиата, заявила корреспонденту "Кавказского узла" ответственный секретарь издания Елена Шинкаренко. "Статья перед публикацией в журнале проходит долгий путь. Материал проверяют на плагиат по специальной программе, рецензируют, нередко дорабатывают. Данную статью мы также проверяли, и в ней был достаточный процент оригинальности, поэтому она была одобрена редколлегией", – сказала Шинкаренко.

По ее словам, после того, как Сергей Манышев заявил о своих претензиях, статья была проверена еще раз, и редколлегия пришла к выводу, что "о воровстве речи быть не может". "В списке использованной литературы двенадцатым пунктом стоит доклад Сергея Манышева в сборнике научной конференции молодых ученых Ростовского государственного медуниверситета. Поэтому я думаю, что для авторов никаких последствий не будет, ведь наличие ссылки на Манышева – это уже совсем другое дело. К тому же невозможно сравнить опубликованную у нас статью со школьной работой Сергея Манышева, так как сам его текст не представлен к рассмотрению, поэтому выделенные абзацы не с чем сравнивать", – пояснила ответственный секретарь.

По мнению Елены Шинкаренко, текстуальные совпадения объясняются тем, что Манышев и коллектив авторов ДГПУ цитируют одни и те же источники. "Только после анализа публикации школьника в газете, источников, указанных авторами в своей статье, и самого текста статьи можно обоснованно судить о наличии или отсутствии плагиата", – добавила она.

Манышев указал на низкий уровень науки в Дагестане

Сергей Манышев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что по-прежнему намерен обратиться в суд, но отложил подачу иска из-за командировки. Он отметил, что за последние два года это уже второй случай плагиата его текстов.

"Плагиат – это тотальная проблема Дагестана. Об этом говорят, например, данные "Диссернета" (сетевое сообщество, занимающееся поиском плагиата в научных работах. – Прим. "Кавказского узла"), где мы найдем великое множество фамилий так называемых дагестанских ученых. Да и мой личный опыт весьма показателен: второй раз за два года я сталкиваюсь с воровством моих текстов. Все это связано с порочной практикой, корни которой уходят в 1990-е – начало 2000-х, когда в Дагестане работало несколько диссертационных советов, в которых защищались все подряд. О качестве таких диссертаций говорить не приходится, они все состоят из компиляций. Такая же практика продолжается, во многом, и сейчас. Для профессионала не составляет труда выявить в огромном количестве научной продукции, производимой дагестанскими учеными, некорректные заимствования из работ предшественников. Я, конечно, говорю о своей сфере – об исторической науке", – сказал он.

В феврале 2018 года комиссия Минобрнауки России в январе объявила имена научных руководителей дагестанских ученых, в чьих диссертациях эксперты нашли нарушения. В списке оказались ученые Дагестанского государственного педуниверситета и Дагестанского государственного университета. Кандидат физико-математических наук Андрей Заякин пояснил, что ранее срок подачи заявления о лишении ученой степени составлял три года с момента защиты диссертации, в которой найдены нарушения, но в сентябре 2013 года был увеличен до 10 лет постановлением правительства "О порядке присуждения ученых степеней".

Тогда же, в феврале 2018 года, эксперты сетевого сообщества "Диссернет" нашли заимствования в кандидатской диссертации премьер-министра Дагестана Артема Здунова из четырех, изданных ранее научных работ.

Проблема плагиата и низкого уровня научных работ является общероссийской. Сотрудник вашингтонского научного центра The Brookings Institution Игорь Данченко, изучивший кандидатскую работу Владимира Путина, сделал вывод о несамостоятельности текста, говорится в интервью "В своей диссертации Путин сам написал, по-видимому, всего пару страниц", опубликованном 27 июня 2013 года изданием Republic. В 2017 году Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии по истории рекомендовал лишить ученой степени доктора наук министра культуры Владимира Мединского. Они не обвиняли министра в плагиате, но указали, что у автора диссертации отсутствуют базовые профессиональные навыки историка. Министерство образования не позволило лишать Мединского степени, сообщил 27 октября 2017 года РБК.