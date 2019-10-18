"Мемориал" сообщил о похищении человека в Чечне

18 октября 2019, 22:56

Гостивший в Чечне Рамзан Шайхаев месяц удерживался силовиками без объяснения причин, а 9 сентября исчез, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал". Знакомые пропавшего считают, что Шайхаев привлек внимание силовиков из-за подозрительной, по их мнению, бороды.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2012 года Рамзан Шайхаев был задержан в подмосковных Химках вместе со своим другом, жителем Дагестана Фаридом Эльдаровым. При этом Эльдаров подвергся жестоким пыткам. Как Эльдаров рассказал потом сотрудникам Правозащитного центра "Мемориал", силовики не имели к нему претензий, но требовали оговорить Шайхаева.

Более месяца назад, 9 сентября, 47-летний Рамзан Шайхаев пропал в Чечне, куда приехал к больному отцу. По словам родных, в тот день Шайхаеву позвонили, попросив выйти на улицу. Домой в Аргун он уже не вернулся. Существует видеозапись, запечатлевшая, как Шайхаев садится в автомобиль и уезжает. "Есть основания предполагать, что Шайхаева похитили силовики", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

Минувшим летом Шайхаева вместе с женой уже задерживали чеченские силовики, которые не предъявили им никаких обвинений, но удерживали жену Шайхаева несколько дней, а его самого - месяц. Супругов отпустили, отобрав автомобиль, золотые украшения и другие ценные вещи, сообщили правозащитники. Родственники задержанных рассказали, что знали, где те находились, но боялись жаловаться, чтобы не навредить похищенным. На этот раз они сразу обратились в полицию и прокуратуру. По просьбе правозащитников уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова лично обратилась к прокурору Чечни Шарпудди Абдул-Кадырову.

Последние десять лет Шайхаев жил городе Краснозаводске Московской области. Задержание в марте 2012 года произошло потому, что силовики заподозрили Шайхаева в организации ограбления склада в Химках и в том, что он является приверженцем запрещенной в России судом международной экстремистской организации "Ат-Такфир-Валь-Хиджра". После того, как друг Шайхаева Фарид Эльдаров отказался оговорить его, обвинения с Шайхаева были сняты.

Знакомые Шайхаева уверены, что он вызывал интерес у силовиков исключительно из-за своего внешнего вида: как набожный мусульманин, он носил длинную бороду.

Жители Чечни неоднократно жаловались на задержания молодых людей, которые носят бороду и подбривают при этом усы, что характерно для последователей салафитского течения в исламе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2016 году в Дагестане исчезли восемь человек. По версии силовиков, они готовили теракт и были убиты в перестрелке в Чечне. Матери пропавших настаивают на том, что они были похищены. В августе этого года дело о восьми дагестанцах дошло до Верховного суда России.