Родственники Товмасяна были допрошены на фоне акции протеста в Ереване

18 октября 2019, 19:50

Следователи Службы нацбезопасности Армении допросили сегодня отца и дочерей главы Конституционного суда Грайра Товмасяна об их имуществе. Лидеры оппозиции, пришедшие на акцию протеста к зданию СНБ, сравнили действия властей со сталинскими репрессиями.

Как сообщал "Кавказский узел", депутат парламента Арман Бабаджанян обратился в Генпрокуратуру с жалобой на то, как происходило вступление Грайра Товмасяна в должность главы Конституционного суда. После этого было возбуждено дело об узурпации власти. Уголовное преследование Товмасяна возможно только с разрешения Конституционного суда, и следствие не назвало его подозреваемым. При этом силовики изъяли из офиса бывшей правящей Республиканской партии документы о выходе из нее Товмасяна и пригласили членов его семьи в Службу нацбезопасности.

4 октября большинство депутатов парламента Армении поддержали инициативу отставки Товмасяна, однако Конституционный суд 14 октября не принял в производство соответствующее обращение депутатов. После этого опрошенные "Кавказским узлом" политологи предположили, что власти Армении попытаются найти иной способ сместить Товмасяна. По мнению политологов, ситуация с Конституционным судом отражает процесс смены политических элит, который ранее уже затронул исполнительную и законодательную власти, органы местного самоуправления.

Следователи Службы национальной безопасности (СНБ) Армении интересовались у отца Товмасяна, на какие деньги он отремонтировал крышу своего дома, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат отца Грайра Товмасяна Арам Манукян. По его словам, дело против Товмасяна-старшего пока не возбуждено. "Следствие собирает материалы для возбуждения уголовного дела, и мой подзащитный в рамках этого процесса дал объяснения, когда и на какие средства была отремонтирована крыша дома", - пояснил адвокат.

Он считает, что интерес следствия к отцу Грайра Товмасяна связан с попытками добиться отставки главы Конституционного суда. "Почти год власти пытаются всеми способами добиться прекращения его полномочий. Все, что происходит, – это очевидное давление для достижения этой цели, и власть не останавливается ни перед чем, прибегая, в том числе, к преследованию членов его семьи", - заявил Манукян.

Старшую дочь Грайра Товмасяна следователи расспрашивали о том, как она приобрела гараж в центре Еревана, а младшую - об оформленном на нее автомобиле Nissan Sentra, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Айк Саргсян. "И гараж, и автомобиль они получили в подарок от своей двоюродной сестры, которая в 2016 году эмигрировала в США. На имя одной из сестер была оформлена машина Nissan Patrol, которую после апрельской войны [2016 года] она подарила Армии обороны Нагорного Карабаха", - рассказал адвокат.

Оппозиция заявила о политических репрессиях

Допрос отца и дочерей Грайра Товмасяна в здании Службы национальной безопасности сопровождался акцией протеста, которую инициировал бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Рубен Меликян. В акции, по оценке полиции, приняли участие около 50 человек. Среди протестующих были представители Республиканской партии Армении и "Дашнакцутюн".

Грайр Товмасян был избран главой Конституционного суда Армении 21 марта 2018 года, до начала массовых протестов, которые привели к смене власти в стране и утрате Республиканской партией Армении лидирующих позиций в парламенте. Подробно об этих событиях рассказывается в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Представитель Верховного бюро АРФ "Дашнакцутюн" Лилит Галстян сравнила действия нынешних властей Армении против близких Товмасяна со сталинскими репрессиями. Она считает, что в стране идет процесс узурпации судебной власти, начавшийся с призыва премьер-министра Никола Пашиняна блокировать здания судов.

"Формируется новая культура насилия, попирающая права человека. И сегодня важно защитить верховенство закона и правовых процессов", - сказала Галстян корреспонденту "Кавказского узла".

В мае премьер-министр Никола Пашинян, недовольный освобождением из-под стражи второго президента Армении Роберта Кочаряна, призвал своих сторонников блокировать здания судов по всей стране. По мнению правозащитников, действия Пашиняна поставили под удар принцип независимости судебной системы.

Мнение Галстян разделяет и бывший вице-спикер парламента, зампред Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов. "Это произвол. Происходящее можно сравнить с репрессиями 37 года прошлого века", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший министр юстиции Арпине Ованнисян считает, что силовики действуют по указанию властей. "Своими действиями власти нарушают главный принцип – принцип достойного сосуществования граждан", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Конституционный суд воздержался от комментариев

Судьи Конституционного суда не стали комментировать ситуацию вокруг Грайра Товмасяна и его семьи. "Мы следим за развитием событий и при необходимости выступим со своими оценками", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение, опубликованное на странице Конституционного суда в Facebook. Под сообщением подписались семь из девяти судей Конституционного суда. Отсутствуют подписи Ваге Григоряна и самого Грайра Товмасяна.

Пресс-служба СНБ ограничилась кратким сообщением о допросе родных Грайра Товмасяна. "В ответ на многочисленные запросы средств массовой информации сообщаем, что в ходе сбора материалов возникла необходимость получить объяснения, в том числе от родных Грайра Товмасяна", - перевел корреспондент "Кавказского узла" текст сегодняшней публикации на официальном сайте СНБ Армении.