граната РГД-5. фото пехотинец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%93%D0%94-5

18 октября 2019, 13:05

Житель Грозного осужден за хранение боевой гранаты

Суд Заводского района Грозного приговорил к одному году колонии-поселения и денежному штрафу местного жителя, обвиненного в незаконном хранении и ношении взрывного устройства.

По данным МВД, вооруженный гранатой мужчина был задержан сотрудниками полиции летом на одной из улиц Грозного. Его поведение привлекло внимание полицейских. При личном досмотре у мужчины была обнаружена и изъята ручная граната РГД, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД Чечни. 

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Он приговорен к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Также ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, проинформировали в ведомстве.

Представитель полиции назвал приговор "достаточно мягким", поскольку данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного и его представителей относительно версии следствия и решения суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале суд города Шали приговорил к одному году колонии-поселения и денежному штрафу местного жителя, признанного виновным в незаконном сбыте взрывного устройства. В декабре 2018 года житель Чечни, признанный виновным в хранении гранаты РГД, получил полтора года колонии-поселения.

Примечание:

"Уроженец Чечни отказался признать вину в финансировании терроризма", "Житель Чечни осужден за сбыт гранаты", "Выходцы из Чечни и Дагестана задержаны с оружием на Украине".

Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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